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¿Qué dicen los astros para la final del Mundial entre Argentina y España?

Argentina y España se enfrentan este domingo por la final del Mundial 2026. Qué dicen los astros y el tarot sobre el partido

Daniel Calivares
Por Daniel Calivares [email protected]
Predicciones astrológicas: Argentina y España se enfrentan este domingo por la final del Mundial de fútbol

Predicciones astrológicas: Argentina y España se enfrentan este domingo por la final del Mundial de fútbol

La final de este domingo entre Argentina y España por el Mundial de Fútbol 2026 ha hecho que hasta los astrólogos se pongan nerviosos y busquen una respuesta en las estrellas. Lo mismo han hecho tarotistas y videntes que tiran las cartas una y otra vez, por si hay algún cambio.

Argentina y España se enfrentan este domingo a partir de las 16. Ambos vienen de dejar en el camino a otros candidatos como fueron Inglaterra y Francia, pero además, la albiceleste tiene a Lionel Messi, el mejor jugador de la historia y los españoles a Lamine Yamal, a quienes muchos ven como el posible sucesor del argentino.

Qué dicen los astros sobre la final entre Argentina y España

Mientras Argentina irá en busca de su cuarta estrella y los españoles de la segunda, por ahora son los astrólogos los que las miran más de cerca para analizar lo que puede llegar a pasar el domingo.

Según ellos, Argentina tiene la energía de Cáncer y conecta con el sentido de pertenencia, la memoria, la defensa de la camiseta y una capacidad única para crecerse cuando el partido entra en el terreno de lo puramente emocional. El cielo está a su favor con el "regreso del pasado" al ser el vigente campeón.

España, en tanto, cuenta con la energía de Sagitario. Sus características son el juego rápido, precisión técnica y un gran despliegue colectivo, muy favorecido por Júpiter y tránsitos en Virgo y Géminis. Sin embargo, los astrólogos advierten que España se enfrentará a un rival capaz de romperle el ritmo.

Que dicen los especialistas sobre el partido entre Argentina y España

Algunos de los principales referentes a la hora de las predicciones ya han dado su veredicto por quién puede llegar a ganar este domingo en la final del Mundial de fútbol:

Giorgio Armas: el astrólogo anticipó el cruce contra Inglaterra y ha acertado hasta minutos exactos de algunos goles. Para él, será un partido muy parejo que terminará a favor de Argentina. También anticipó cuatro figuras: Emiliano Martínez, Julián Álvarez, Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

Mario Vanucci: el astrólogo lanzó las cartas del tarot y a España mostró transformaciones difíciles y una sensación de dar la espalda a las aelgrías. Argentina, en tanto, sacó la carta del triunfo de manera consecutiva.

La tarotista española que encendió las alarmas en Madrid

Incluso desde el viejo continente llegan predicciones desalentadoras para España. La tarotista Irina anticipó con pesar que el rendimiento del equipo de Luis de la Fuente será sumamente elogiado, pero que lamentablemente "se quedará clavado a las puertas de la gloria", sugiriendo que la mística y la experiencia de la Albiceleste terminarán pesando más en los últimos detalles.

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