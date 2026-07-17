¿Qué dicen los astros para la final del Mundial entre Argentina y España?

Según ellos, Argentina tiene la energía de Cáncer y conecta con el sentido de pertenencia, la memoria, la defensa de la camiseta y una capacidad única para crecerse cuando el partido entra en el terreno de lo puramente emocional. El cielo está a su favor con el "regreso del pasado" al ser el vigente campeón.

España, en tanto, cuenta con la energía de Sagitario. Sus características son el juego rápido, precisión técnica y un gran despliegue colectivo, muy favorecido por Júpiter y tránsitos en Virgo y Géminis. Sin embargo, los astrólogos advierten que España se enfrentará a un rival capaz de romperle el ritmo.

Que dicen los especialistas sobre el partido entre Argentina y España

Algunos de los principales referentes a la hora de las predicciones ya han dado su veredicto por quién puede llegar a ganar este domingo en la final del Mundial de fútbol:

Giorgio Armas: el astrólogo anticipó el cruce contra Inglaterra y ha acertado hasta minutos exactos de algunos goles. Para él, será un partido muy parejo que terminará a favor de Argentina. También anticipó cuatro figuras: Emiliano Martínez, Julián Álvarez, Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

Mario Vanucci: el astrólogo lanzó las cartas del tarot y a España mostró transformaciones difíciles y una sensación de dar la espalda a las aelgrías. Argentina, en tanto, sacó la carta del triunfo de manera consecutiva.

La tarotista española que encendió las alarmas en Madrid

Incluso desde el viejo continente llegan predicciones desalentadoras para España. La tarotista Irina anticipó con pesar que el rendimiento del equipo de Luis de la Fuente será sumamente elogiado, pero que lamentablemente "se quedará clavado a las puertas de la gloria", sugiriendo que la mística y la experiencia de la Albiceleste terminarán pesando más en los últimos detalles.