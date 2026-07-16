Netflix: tiene 6 capítulos, envuelve al mundo y es la mejor serie de época de 2026

Verano del 36 es una serie de crimen y misterio que cuenta con solo 6 capítulos y se puede ver en Netflix. Dirigida por Fred Garson y guionada por Marie Deshaires y Catherine Touzet, propone una historia envolvente que no te dejará dormir.

Netflix: de qué trata la serie Verano del 36

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Verano del 36 versa: "Un asesinato en un opulento hotel en Niza amenaza con alterar las vidas amorosas y familiares de cuatro mujeres muy distintas en el verano de 1936".