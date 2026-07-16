La plataforma de series y películas de Netflix incorporó recientemente una de las producciones de época que está dando de qué hablar. Se trata de Verano del 36, un drama francés que está entre los más vistos del catálogo.
Netflix: tiene 6 capítulos, envuelve al mundo y es la mejor serie de época de 2026
Esta serie de Netflix recrea las tensiones sociales en la Riviera francesa de 1936, tiene pocos capítulos y está entre las más vistas
Verano del 36 es una serie de crimen y misterio que cuenta con solo 6 capítulos y se puede ver en Netflix. Dirigida por Fred Garson y guionada por Marie Deshaires y Catherine Touzet, propone una historia envolvente que no te dejará dormir.
Netflix: de qué trata la serie Verano del 36
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Verano del 36 versa: "Un asesinato en un opulento hotel en Niza amenaza con alterar las vidas amorosas y familiares de cuatro mujeres muy distintas en el verano de 1936".
Niza, verano de 1936, justo en el momento histórico en el que los trabajadores y las trabajadoras francesas comienzan a disfrutar de sus primeras vacaciones pagadas.
Esta llegada masiva de veraneantes de clase media y baja altera por completo la paz de la alta burguesía que acostumbra veranear en la lujosa Costa Azul.
En medio de este choque cultural y social, cuatro mujeres de orígenes muy distintos se ven involucradas en el misterioso asesinato de un fiscal en el exclusivo hotel Riviera.
Netflix: tráiler de la serie Verano del 36
Reparto de Verano del 36, serie de Netflix
- Julie de Bona como Blanche Akermann
- Sofia Essaïdi como Eugénie Berthier
- Nolwenn Leroy como Giulia Vincent
- Constance Gay como Léonie Morel
- François-Xavier Demaison como Alphonse Raven
- Miou-Miou como Marthe Pontavice-Caron
- Pascal Elbé como Raoul Delaunay
- Sam Karmann como Henri Pontavice-Caron
- Constance Dollé como Madeleine
Dónde ver la serie Verano del 36, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Verano del 36 se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Verano del 36 se puede ver en Netflix.
- España: la serie Verano del 36 se puede ver en Netflix.