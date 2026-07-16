La plataforma de series y películas de Netflix es la más popular del mundo, y eso Will Farrell lo entendió muy bien: es el director y protagonista de una comedia que acaba de estrenar y promete convertirse en una de las más comentadas del catálogo.
Will Farrell arrasa en Netflix con la serie de 8 capítulos más esperada del año
La nueva comedia protagonizada y dirigida por Will Ferrell llega a Netflix con 8 capítulos cargados de humor.
Estamos hablando de la serie El Halcón, una comedia disparatada de solo 8 capítulos que estrenó en Netflix este jueves 16 de julio. Will Farrell interpreta a un golfista que es el mejor del mundo y busca ganar su último gran torneo en la recta final de su carrera.
Netflix: de qué trata la serie El Halcón
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie El Halcón versa: "En los últimos años de su carrera, la leyenda del golf Lonnie 'El Halcón' Hawkins busca ganar su último gran torneo..., aunque arrastre a todos sus seres queridos al caos".
En la recta final de su carrera, Lonnie Hawkins (Will Ferrell) intenta recuperar el swing que lo llevó a convertirse en el golfista número uno de 2004. Aunque su cuerpo ha dicho basta, el corazón le anima a continuar.
Su exmujer y su hijo Lance, la nueva promesa del golf, saben que está acabado. Sin embargo, Lonnie pretende ganar el único gran torneo que le falta para completar el Grand Slam y protagonizar la reaparición más estelar en la historia del golf.
Netflix: tráiler de la serie El Halcón
Reparto de El Halcón, serie de Netflix
- Will Farrell
- Molly Shannon
- Jimmy Tatro
- Fortune Feimster
- Luke Wilson
- Chris Parnell
- Katelyn Tarver
- David Hornsby
- Gabriel Hogan
- Aida Osman
Dónde ver la serie El Halcón, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie El Halcón se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie El Halcón se puede ver en Netflix.
- España: la serie El Halcón se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix: Estrenó la serie "El Halcón" con Will Ferrell como protagonista y director.
- Sinopsis: La comedia sigue a un golfista legendario en la recta final de su carrera.
- Reparto: La serie cuenta con Will Ferrell, Molly Shannon y Jimmy Tatro, entre otros.