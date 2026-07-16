Will Farrell arrasa en Netflix con la serie de 8 capítulos más esperada del año

Estamos hablando de la serie El Halcón, una comedia disparatada de solo 8 capítulos que estrenó en Netflix este jueves 16 de julio. Will Farrell interpreta a un golfista que es el mejor del mundo y busca ganar su último gran torneo en la recta final de su carrera.

Netflix: de qué trata la serie El Halcón

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie El Halcón versa: "En los últimos años de su carrera, la leyenda del golf Lonnie 'El Halcón' Hawkins busca ganar su último gran torneo..., aunque arrastre a todos sus seres queridos al caos".