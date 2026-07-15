Netflix: llega la hilarante película de Todd Phillips, director de Guasón, que dura 1 hora y media

Protagonizada por Robert Downey Jr., Zach Galifianakis y Michelle Monaghan, Todo un parto es una película de 2010 disparatada e ideal para reír sin parar en Netflix. Esta nueva oferta tiene una duración de apenas 1 hora y 35 minutos.

"Desesperado por llegar a casa para acompañar a su esposa embarazada, un arquitecto viaja desde Atlanta hasta Los Ángeles junto a un excéntrico e irritante desconocido", adelanta la sinopsis oficial de Netflix.