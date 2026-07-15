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Netflix: llega la hilarante película de Todd Phillips, director de Guasón, que dura 1 hora y media

Con apenas 1 hora y 35 minutos, la nueva oferta de Netflix invita a disfrutar de una hilarante película de viajes y malentendidos

Por UNO
Michelle Monaghan es la protagonista de esta película de Netflix.

Michelle Monaghan es la protagonista de esta película de Netflix.

La plataforma de series y películas de Netflix acaba de sumar a su catálogo una de las producciones de Todd Phillips (Guasón)más aclamadas por la crítica especializada internacional. Se trata de el filme Todo un parto, también conocido como Salidos de cuentas.

Protagonizada por Robert Downey Jr., Zach Galifianakis y Michelle Monaghan, Todo un parto es una película de 2010 disparatada e ideal para reír sin parar en Netflix. Esta nueva oferta tiene una duración de apenas 1 hora y 35 minutos.

"Desesperado por llegar a casa para acompañar a su esposa embarazada, un arquitecto viaja desde Atlanta hasta Los Ángeles junto a un excéntrico e irritante desconocido", adelanta la sinopsis oficial de Netflix.

Netflix: de qué trata la película Todo un parto

La sinopsis de la película Todo un parto versa: "Dos polos opuestos, obligados a viajar juntos a causa de un malentendido, se lanzan a la carretera en esta alocada y divertida comedia dirigida por Todd Phillips (Guasón)".

Peter Highman (Robert Downey Jr.), un serio arquitecto que está a punto de ser padre, tendrá que cruzar todo Estados Unidos, desde Atlanta hasta Los Ángeles, para asistir al nacimiento de su primer hijo, pero también tendrá que soportar a un excéntrico compañero de viaje (Zach Galifianakis).

Netflix: tráiler de la película Todo un parto

Reparto de Todo un parto, película de Netflix

  • Robert Downey Jr. como Peter Highman
  • Zach Galifianakis como Ethan Tremblay
  • Michelle Monaghan como Sarah Highman
  • Jamie Foxx como Darryl
  • Juliette Lewis como Heidi
  • Danny McBride como Lonnie
  • RZA como Airport Screener

Dónde ver la película Todo un parto, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Todo un parto se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Todo un parto se puede ver en YouTube TV.
  • España: la película Todo un parto se puede alquilar en Prime Video y Apple TV.

En pocas palabras

  • Netflix: estrena la película Todo un parto, una comedia de Todd Phillips.
  • Trama: Un arquitecto debe viajar a Los Ángeles con un compañero excéntrico para llegar al nacimiento de su hijo.
  • Duración: La producción de 2010 tiene una duración de 1 hora y 35 minutos.
Resumen generado por Thinkindot AI

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