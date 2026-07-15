La plataforma de series y películas de Netflix acaba de sumar a su catálogo una de las producciones de Todd Phillips (Guasón)más aclamadas por la crítica especializada internacional. Se trata de el filme Todo un parto, también conocido como Salidos de cuentas.
Netflix: llega la hilarante película de Todd Phillips, director de Guasón, que dura 1 hora y media
Con apenas 1 hora y 35 minutos, la nueva oferta de Netflix invita a disfrutar de una hilarante película de viajes y malentendidos
Protagonizada por Robert Downey Jr., Zach Galifianakis y Michelle Monaghan, Todo un parto es una película de 2010 disparatada e ideal para reír sin parar en Netflix. Esta nueva oferta tiene una duración de apenas 1 hora y 35 minutos.
"Desesperado por llegar a casa para acompañar a su esposa embarazada, un arquitecto viaja desde Atlanta hasta Los Ángeles junto a un excéntrico e irritante desconocido", adelanta la sinopsis oficial de Netflix.
Netflix: de qué trata la película Todo un parto
La sinopsis de la película Todo un parto versa: "Dos polos opuestos, obligados a viajar juntos a causa de un malentendido, se lanzan a la carretera en esta alocada y divertida comedia dirigida por Todd Phillips (Guasón)".
Peter Highman (Robert Downey Jr.), un serio arquitecto que está a punto de ser padre, tendrá que cruzar todo Estados Unidos, desde Atlanta hasta Los Ángeles, para asistir al nacimiento de su primer hijo, pero también tendrá que soportar a un excéntrico compañero de viaje (Zach Galifianakis).
Netflix: tráiler de la película Todo un parto
Reparto de Todo un parto, película de Netflix
- Robert Downey Jr. como Peter Highman
- Zach Galifianakis como Ethan Tremblay
- Michelle Monaghan como Sarah Highman
- Jamie Foxx como Darryl
- Juliette Lewis como Heidi
- Danny McBride como Lonnie
- RZA como Airport Screener
Dónde ver la película Todo un parto, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Todo un parto se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Todo un parto se puede ver en YouTube TV.
- España: la película Todo un parto se puede alquilar en Prime Video y Apple TV.
En pocas palabras
- Netflix: estrena la película Todo un parto, una comedia de Todd Phillips.
- Trama: Un arquitecto debe viajar a Los Ángeles con un compañero excéntrico para llegar al nacimiento de su hijo.
- Duración: La producción de 2010 tiene una duración de 1 hora y 35 minutos.