Netflix siempre está a la vanguardia con el estreno de series españolas como esta novedosa producción a la que comparan con Elite, se trata de Oasis.
Netflix tiene la novedosa serie española que marca tendencia porque la comparan con Elite
Netflix siempre está a la vanguardia con el estreno de series españolas como esta novedosa producción a la que comparan con Elite
Oasis es el resort vacacional más lujoso del país. Un paraíso reservado para las familias más adineradas, con playas privadas, instalaciones VIP y una seguridad impenetrable. El lugar para pasar el mejor verano de tu vida.
Pero todo se desmorona cuando la policía irrumpe en el complejo para investigar una misteriosa desaparición. En un lugar tan exclusivo, la sospecha recae sobre todos, y nadie podrá abandonarlo hasta que se descubra al culpable.
Todos ellos interpretan a huéspedes y empleados de un exclusivo resort de lujo marcado por las apariencias, las mentiras y los secretos personales.
Lo que comienza como una estancia idílica acabará convirtiéndose en una compleja investigación donde cada personaje podría ocultar información clave.
Netflix: de qué trata la serie Oasis
Oasis es la nueva serie española de misterio y suspenso juvenil de Netflix , nos sitúa dentro de un resort de lujo que se convierte en un infierno tras una misteriosa desaparición.
Oasis tien 1 temporada de 8 episodios. Oasis es el resort vacacional más lujoso del país. Un paraíso reservado para las familias más adineradas, con playas privadas, instalaciones VIP y una seguridad impenetrable.
El lugar para pasar el mejor verano de tu vida. Pero todo se desmorona cuando la policía irrumpe en el complejo para investigar una misteriosa desaparición.
En un lugar tan exclusivo, la sospecha recae sobre todos, y nadie podrá abandonarlo hasta que se descubra al culpable.
Netflix: reparto de la serie Oasis
- Ana Garcés
- Tomy Aguilera
- Victoria Kantch
- Berta Castañé
Tráiler de la serie Oasis
Dónde ver la serie Oasis, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Oasis se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Oasis se puede ver en Netflix.
- España: la serie Oasis se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix: Estrenó la serie española Oasis, comparada con Elite.
- Trama: Un resort de lujo se convierte en escenario de una investigación policial tras una misteriosa desaparición.
- Disponibilidad: La serie de 8 episodios se encuentra disponible en Netflix para Latinoamérica, Estados Unidos y España.