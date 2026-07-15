Netflix tiene la novedosa serie española que marca tendencia porque la comparan con Elite

Todos ellos interpretan a huéspedes y empleados de un exclusivo resort de lujo marcado por las apariencias, las mentiras y los secretos personales.

Lo que comienza como una estancia idílica acabará convirtiéndose en una compleja investigación donde cada personaje podría ocultar información clave.

Netflix: de qué trata la serie Oasis

Oasis es la nueva serie española de misterio y suspenso juvenil de Netflix , nos sitúa dentro de un resort de lujo que se convierte en un infierno tras una misteriosa desaparición.

Oasis tien 1 temporada de 8 episodios. Oasis es el resort vacacional más lujoso del país. Un paraíso reservado para las familias más adineradas, con playas privadas, instalaciones VIP y una seguridad impenetrable.

El lugar para pasar el mejor verano de tu vida. Pero todo se desmorona cuando la policía irrumpe en el complejo para investigar una misteriosa desaparición.

En un lugar tan exclusivo, la sospecha recae sobre todos, y nadie podrá abandonarlo hasta que se descubra al culpable.

Netflix: reparto de la serie Oasis

Ana Garcés

Tomy Aguilera

Victoria Kantch

Berta Castañé

Tráiler de la serie Oasis

Dónde ver la serie Oasis, según la zona geográfica