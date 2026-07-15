Tragedia en la fila de un banco: comía una chipa mientras esperaba su turno y murió atragantado

El trágico episodio se desencadenó en la sucursal ubicada en la intersección de las calles Belgrano y Buenos Aires. Un llamado desesperado al 911 alertó a las autoridades sobre una persona descompensada dentro del establecimiento. Al arribar al lugar, los efectivos policiales fueron recibidos por una agente de seguridad privada, quien detalló que el cliente se había atragantado con un trozo de chipa y presentaba severas dificultades para respirar. La víctima fue identificada como Domingo Silva.

Policía de Misiones. Imagen ilustrativa.

Maniobra de Heimlich, desesperación en el banco, RCP sin éxito y tragedia

Ante la desesperante situación, los propios empleados del banco reaccionaron rápidamente e intentaron auxiliar al hombre aplicándole la maniobra de Heimlich. Gracias a este procedimiento de emergencia, lograron que el hombre expulsara el pedazo de alimento que obstruía sus vías respiratorias. Sin embargo, el esfuerzo no fue suficiente: para ese momento, el vecino ya había perdido el conocimiento.