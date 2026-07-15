Tragedia en la fila de un banco: comía una chipa mientras esperaba su turno y murió atragantado

Un hecho profundamente dramático y doloroso conmocionó al centro de la ciudad de Posadas, en la provincia de Misiones, este martes por la mañana. Lo que parecía ser una jornada de trámites habituales en un banco terminó de la peor manera cuando un hombre de 62 años murió tras sufrir un ahogamiento mientras comía una chipa.
El trágico episodio se desencadenó en la sucursal ubicada en la intersección de las calles Belgrano y Buenos Aires. Un llamado desesperado al 911 alertó a las autoridades sobre una persona descompensada dentro del establecimiento. Al arribar al lugar, los efectivos policiales fueron recibidos por una agente de seguridad privada, quien detalló que el cliente se había atragantado con un trozo de chipa y presentaba severas dificultades para respirar. La víctima fue identificada como Domingo Silva.
Maniobra de Heimlich, desesperación en el banco, RCP sin éxito y tragedia
Ante la desesperante situación, los propios empleados del banco reaccionaron rápidamente e intentaron auxiliar al hombre aplicándole la maniobra de Heimlich. Gracias a este procedimiento de emergencia, lograron que el hombre expulsara el pedazo de alimento que obstruía sus vías respiratorias. Sin embargo, el esfuerzo no fue suficiente: para ese momento, el vecino ya había perdido el conocimiento.
Pocos minutos después, una ambulancia llegó al lugar. El personal médico inició de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en un intento crítico por estabilizarlo y salvarle la vida. A pesar de que los profesionales trabajaron arduamente durante varios minutos, finalmente tuvieron que constatar la muerte del hombre en el mismo lugar.
Según las primeras hipótesis, y tal cual consigna TN, la muerte se produjo de manera preliminar como consecuencia directa de la asfixia por atragantamiento.
Qué es una chipa
La chipa es un alimento a base de fécula de mandioca y queso, originario de Paraguay, herencia de la gastronomía española y guaraní. Muy consumida en el nordeste argentino y el suroeste de Brasil. El término "chipa" es la forma corta de "chipa almidón", la variedad más conocida.
En pocas palabras
- Tragedia en Posadas: un hombre de 62 años falleció tras atragantarse con una chipa mientras esperaba en un banco.
- Intento de rescate: empleados aplicaron la maniobra de Heimlich y personal médico realizó RCP, pero no lograron reanimarlo.
- Causa preliminar: la muerte se produjo por asfixia, confirmándose el deceso en el lugar del hecho.