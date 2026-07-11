Un cuerpo enterrado en el campo y dos primos detenidos: qué se sabe del secuestro y crimen de Gastón Montenegro

Gastón Montenegro fue secuestrado, estuvo desaparecido y finalmente se lo halló muerto.

Ambas detenciones ocurrieron cuando se halló el cuerpo el 4 de julio en una zona rural de Serodino: Juan Manuel y Matías Vega quedaron en prisión preventiva por decisión del juez Ariel Cattaneo.

Juan Manuel Vega es uno de los presuntos secuestradores del fallecido. Fue él quien se bajó de un Gol Trend gris la mañana del 27 de junio en Güemes y Paraguay y con un arma obligó a subir al auto a Gastón.

El otro secuestrador habría sido Diego Nicolás Blanco Paschetto, alias “Nico Paschetto”, un presunto transero del cordón industrial que tenía una “bronca” con Gastón y que ofrecía dinero para poder localizarlo y atacarlo.

De hecho, un allegado al joven asesinado mencionó que Gastón estaba intranquilo, que no podía estar en la calle porque “tenía una bronca” que lo perseguía. Finalmente el cadáver de Montenegro fue hallado el pasado 4 de julio, semienterrado a la vera de la ruta 10 con dos impactos de bala en la cabeza.

Juan Manuel Vega quedó en prisión preventiva efectiva por el plazo de ley por el rol que tuvo en el caso. En tanto, su primo Matías, por seis meses.

"Agarrá el auto y prendelo fuego": las pruebas contra los primos detenidos

Detuvieron a dos primos acusados de asesinar al hombre de 25 años.

Se realizó el peritaje al Samsung A07 de Matías. De allí se extrajeron mensajes de voz que le enviaba a su primo, en los que se sugería descartar el Gol Trend utilizado para el homicidio, entre ellos, ordenándole que prendiera fuego al auto.

“Tratá de sacar el auto de ahí y andate para Baigorria. Tomate el palo que va a caer un allanamiento y te van a llevar de los pelos. ¿Si vos llegás a caer qué hago? Ya te vieron a vos meterlo en el auto”, “avivate, que no falta mucho para que te caigan”, le comentó en mensajes de voz.