Mataron a un hombre a puñaladas, le prendieron fuego la casa y creen que el autor es la ex pareja de su mujer

En ese momento, el sospechoso, identificado como A.C.S., atacó a la víctima con un cuchillo y le provocó graves heridas. Luego escapó del lugar.

Incendió la vivienda y escapó

Tras el homicidio, quien habría sido el autor regresó a la vivienda donde residía su ex mujer junto a la víctima y la prendió fuego.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) llegó al lugar y constató la muerte de Domínguez. También trabajó Policía Científica, la División Homicidios y otras unidades especializadas para resolver el crimen.

La investigación quedó a cargo de la Justicia, que continúa con las medidas para localizar y detener al presunto autor del asesinato.