Un hombre de 53 años murió de dos puñaladas este viernes por la noche en Maipú, en un hecho que, según la investigación, estuvo motivado por un conflicto vinculado a una expareja.
Mataron a un hombre a puñaladas, le prendieron fuego la casa y creen que el autor es la ex pareja de su mujer
La víctima tenía 53 años. El autor escapó tras el ataque y es intensamente buscado por la Justicia y la Policía
El presunto agresor atacó a la actual pareja de su ex mujer en la intersección de calles La Pampa y Blas Parera, de Maipú. Tras el crimen, incendió la casa donde residía la pareja y escapó. La Justicia ordenó su captura.
La secuencia del ataque que terminó con un muerto
La persona asesinada fue identificado como Hugo Alberto Domínguez, de 53 años. De acuerdo con la información oficial del Ministerio de Seguridad, el hombre fue sorprendido por el agresor mientras se encontraba junto a otras personas trasladando pertenencias.
En ese momento, el sospechoso, identificado como A.C.S., atacó a la víctima con un cuchillo y le provocó graves heridas. Luego escapó del lugar.
Incendió la vivienda y escapó
Tras el homicidio, quien habría sido el autor regresó a la vivienda donde residía su ex mujer junto a la víctima y la prendió fuego.
Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) llegó al lugar y constató la muerte de Domínguez. También trabajó Policía Científica, la División Homicidios y otras unidades especializadas para resolver el crimen.
La investigación quedó a cargo de la Justicia, que continúa con las medidas para localizar y detener al presunto autor del asesinato.