Lo dieron por muerto pero está vivo: un insólito error dejó a un argentino sin DNI, pasaporte ni trabajo

Un certificado de defunción que desató el conflicto

Según ese documento, Román habría fallecido por una "falla multiorgánica" tras ser hallado descompensado en la puerta del Hospital Piñeiro. El vecino negó por completo esa versión.

El certificado de defunción de un argentino que está vivo. Foto: Telenoche

"En teoría fallecí en el Piñeiro, me encontraron descompensado. Pero en mi vida fui a ese hospital, no sé ni dónde queda", aseguró.

Su abogado, Tomás Valdez, explicó que una persona figura como testigo del supuesto fallecimiento, aunque "no tiene ninguna relación con Sergio Luis Román ni lo conoce por ningún medio". Además, indicó que tanto esa testigo como el médico citado para esclarecer el caso fueron convocados a declarar, pero no se presentaron. "Se realizará una segunda citación y, en caso de que no concurran, se los irá a buscar por la fuerza pública", precisó. El caso fue dado a conocer por el programa televisivo Telenoche.

Mientras intenta revertir la situación en los distintos organismos estatales, Román enfrenta múltiples inconvenientes cotidianos. No pudo firmar el boleto de compraventa de un automóvil ni salir del país, aunque sí alcanzó a votar porque el padrón electoral todavía no había sido actualizado.

"Al principio me causó gracia, después me quería morir. No me sirve el DNI, el pasaporte, no puedo firmar nada", resumió. También pidió que se investigue el origen del error: "Me gustaría que se averigüe por qué pasa esto, no debo ser el único".