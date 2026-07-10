Era un modelo de pasarela, pisó un basurero y su vida cambió para siempre

Sin dudarlo, Korkmaz tomó una determinación radical: abandonó el modelaje, dejó las aulas universitarias y vendió sus bienes más preciados para instalarse definitivamente en ese rincón de Turquía. Todos creían que se trataba de un impulso temporal.

Hoy en día este refugio cura a más de 500 animales.

Con el paso de los años, y utilizando principalmente materiales reciclados, levantó un refugio que hoy asiste a más de 500 animales. Gracias al apoyo de una comunidad global que se conmovió con su entrega, el espacio sigue funcionando como un verdadero milagro para los animales callejeros.

La solidaridad, el camino del éxito

En el refugio, los animales son alimentados, curados y tratados de sus enfermedades. Estos cuidados pueden realizarse gracias a las donaciones que él mismo coordina a través de sus cuentas Facebook, Twitter e Instagram.

Su historia se volvió viral y nos deja una lección imborrable: a veces, el verdadero éxito no se encuentra bajo las luces de una pasarela o en la fama, sino en devolverle una mejor vida a aquellos que no pueden hacerlo.