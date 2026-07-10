Era un modelo de pasarela, pisó un basurero y su vida cambió para siempre

Existen elecciones que desafían por completo la lógica del éxito tradicional. Mientras miles de jóvenes buscan incansablemente la fama, las pasarelas y el reconocimiento internacional, un prometedor modelo decidió patear el tablero y tomar un rumbo que dejó sin palabras a su propia familia.
A sus 22 años, Gökçer Korkmaz parecía tener el destino asegurado. Combinaba una ascendente carrera en el modelaje publicitario con sus estudios en la universidad. Sin embargo, un viaje de rutina hacia una pequeña localidad de Turquía lo enfrentó a una cruda e impactante realidad que hizo que su historia cambie: decenas de perros y gatos abandonados.
Dejó una prometedora carrera de modelo para salvar perros y gatos
Al adentrarse en la zona, el joven se topó con un panorama desolador, ya que varios perros y gatos abandonados deambulaban entre la basura, desnutridos, heridos y buscando de manera desesperada algo para comer. Lejos de mirar hacia otro lado, la impactante postal lo conmovió profundamente.
Sin dudarlo, Korkmaz tomó una determinación radical: abandonó el modelaje, dejó las aulas universitarias y vendió sus bienes más preciados para instalarse definitivamente en ese rincón de Turquía. Todos creían que se trataba de un impulso temporal.
Con el paso de los años, y utilizando principalmente materiales reciclados, levantó un refugio que hoy asiste a más de 500 animales. Gracias al apoyo de una comunidad global que se conmovió con su entrega, el espacio sigue funcionando como un verdadero milagro para los animales callejeros.
La solidaridad, el camino del éxito
En el refugio, los animales son alimentados, curados y tratados de sus enfermedades. Estos cuidados pueden realizarse gracias a las donaciones que él mismo coordina a través de sus cuentas Facebook, Twitter e Instagram.
Su historia se volvió viral y nos deja una lección imborrable: a veces, el verdadero éxito no se encuentra bajo las luces de una pasarela o en la fama, sino en devolverle una mejor vida a aquellos que no pueden hacerlo.