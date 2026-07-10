La mendocina Elina Costantini anunció que espera su segundo hijo con el empresario: "Dios, sos grande"

El empresario Eduardo Costantini junto a su mujer, la mendocina Elina Fernández, en el Cerro de la Gloria. Foto: archivo

Una historia de fe y la búsqueda de la "parejita"

La feliz noticia llegó mucho antes de lo proyectado por el propio matrimonio, que si bien manifestaba frecuentemente el anhelo de expandir la familia, estimaba que la búsqueda formal se concretaría un poco más adelante.

A comienzos de este año, la conductora de la Semana de la Alta Costura había expresado públicamente sus deseos de volver a ser madre, poniendo sus esperanzas en sus firmes creencias espirituales.

"Nos encantaría el varón, la parejita. Pero bueno, tendría que ser otro milagro de Dios", había deslizado Elina con anterioridad, una declaración que hoy cobra una renovada vigencia interpretativa.

De hecho, los usuarios de las plataformas digitales no tardaron en notar un llamativo detalle en el anuncio de este viernes: la modelo utilizó estratégicamente el color azul en las letras de su texto, un gesto que muchos interpretaron como una sutil pista sobre el sexo del bebé que viene en camino.

La pareja junto a su hijita Kahlo Milagro, quien nació en enero del 2025. Foto: redes sociales

Un proyecto de vida que ya cumplió 7 años

Con la llegada de este nuevo integrante, el matrimonio consolida una historia de amor que ya lleva 7 años. La feliz novedad se suma al nacimiento de la primera hija de la pareja, Kahlo Milagro, quien nació en enero de 2025.

A lo largo de su vínculo, la pareja ha logrado sortear las miradas y cuestionamientos iniciales del entorno mediático referidos a la diferencia de edad teniendo en cuenta que se llevan 43 años.

Hoy por hoy se exhiben unidos y consolidados tanto en la gestión de sus ambiciosos emprendimientos artísticos y de moda como en la crianza compartida de su hijita. El empresario también es padre de María Teresa, María Soledad, Mariana, Eduardo y Tomás, de su vínculo anterior con Teresa Costantini. Además, tiene a Gonzalo y Malena, de su relación con Gloria Fiorito.

Según allegados a la pareja, el matrimonio mantiene intactas sus costumbres diarias y sus pautas de comunicación interna como pilares esenciales para resguardar su intimidad familiar.

Tras la publicación de las imágenes, Elina Costantini comenzó a recibir una verdadera catarata de mensajes afectuosos y felicitaciones por parte de sus colegas del mundo de la moda, amigos de la infancia y familiares, quienes celebran este gran presente.