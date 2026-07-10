Llevaron 10 vacas con sus crías a pastar en paneles solares y cambiron la forma en que se produce la energía

El principal desafío fue adaptar la infraestructura para animales mucho más grandes y pesados que las ovejas, las cuales ya se utilizan con frecuencia para controlar la vegetación en parques solares. Para evitar que las vacas dañaran los paneles solares, la empresa desarrolló un sistema que permite inclinarlos casi hasta una posición horizontal cuando los animales ingresan a determinadas áreas, brindándoles mayor espacio para desplazarse con seguridad.

Los beneficios de que las vacas pasten bajo los paneles solares

Los investigadores observaron varios beneficios. Uno de los más importantes es que los paneles solares proporcionan sombra a las vacas, lo que reduce el estrés provocado por las altas temperaturas. Además, el pasto que crece debajo de las estructuras conserva mejor la humedad, una ventaja especialmente útil durante los períodos de sequía.

Los animales también mantienen el césped corto de forma natural, disminuyendo la necesidad de utilizar maquinaria y combustible para el mantenimiento del terreno. Además del beneficio ambiental, este modelo puede convertirse en una fuente adicional de ingresos para los productores rurales, ya que les permite continuar con la cría de ganado mientras arriendan parte de sus tierras para la generación de energía solar.