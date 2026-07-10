Una empresa quiso demostrar que es posible combinar la ganadería con la generación de energía sostenible. Para ello, instaló paneles solares en un terreno donde también pastan vacas con sus crías.
Llevaron 10 vacas con sus crías a pastar en paneles solares y cambiron la forma en que se produce la energía
El proyecto busca un equilibrio entre la sostenibilidad energética y la actividad agropecuaria, permitiendo que 10 vacas y sus crías pasten
El proyecto piloto confirmó que la producción de energía solar y la actividad ganadera pueden convivir en el mismo espacio sin afectar ninguna de las dos. La iniciativa se desarrolla en Christiana, Tennessee (Estados Unidos), y está liderada por la empresa Silicon Ranch.
La empresa que logró combinar paneles solares y vacas en un mismo terreno sin afectar la producción
La granja de paneles solares ocupa unas 16 hectáreas (40 acres) y genera alrededor de 5 megavatios de electricidad, suficiente para abastecer a cientos de hogares. Al mismo tiempo, alberga un rebaño de 10 vacas adultas junto con sus respectivos terneros, que pastan entre las estructuras solares. La empresa no precisó el número exacto de crías, ya que este varía con el tiempo.
El principal desafío fue adaptar la infraestructura para animales mucho más grandes y pesados que las ovejas, las cuales ya se utilizan con frecuencia para controlar la vegetación en parques solares. Para evitar que las vacas dañaran los paneles solares, la empresa desarrolló un sistema que permite inclinarlos casi hasta una posición horizontal cuando los animales ingresan a determinadas áreas, brindándoles mayor espacio para desplazarse con seguridad.
Los beneficios de que las vacas pasten bajo los paneles solares
Los investigadores observaron varios beneficios. Uno de los más importantes es que los paneles solares proporcionan sombra a las vacas, lo que reduce el estrés provocado por las altas temperaturas. Además, el pasto que crece debajo de las estructuras conserva mejor la humedad, una ventaja especialmente útil durante los períodos de sequía.
Los animales también mantienen el césped corto de forma natural, disminuyendo la necesidad de utilizar maquinaria y combustible para el mantenimiento del terreno. Además del beneficio ambiental, este modelo puede convertirse en una fuente adicional de ingresos para los productores rurales, ya que les permite continuar con la cría de ganado mientras arriendan parte de sus tierras para la generación de energía solar.