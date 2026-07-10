Javier Milei confirmó que viajará a Brasil para apoyar la candidatura de Flavio Bolsonaro

Javier Milei cuestionó a la oposición por la aprobación de iniciativas en el Congreso y la acusó de intentar "romper el programa económico" del gobierno.

Javier Milei defendió su gestión y detalló su agenda internacional

Durante la entrevista, Milei también destacó los resultados de su administración y aseguró que la economía comenzó a recuperarse pese a las críticas de distintos sectores.

"Logramos todo lo que logramos a pesar de la oposición destructiva, de los periodistas, de los empresarios que quisieron romper el modelo, de los que intentaron un golpe de Estado y de los economistas que llamaban al fin del mundo", afirmó.

El Presidente agregó que "no lo logramos nosotros, lo lograron los argentinos" y recordó que en las elecciones legislativas de octubre el oficialismo obtuvo el 41% de los votos, porcentaje que, según indicó, le habría permitido ganar una elección presidencial en primera vuelta.

Sobre su viaje a Brasil, Milei precisó que participará en San Pablo del acto en el que Flavio Bolsonaro será proclamado candidato presidencial y adelantó que también realizará una escala en Brasilia para reunirse con el expresidente Jair Bolsonaro.

Javier Milei realizará una escala en Brasilia para reunirse con el expresidente Jair Bolsonaro.

Además, confirmó que asistirá a la inauguración de la Exposición Rural 2026, cuya fecha fue reprogramada para el 26 de julio a pedido del mandatario debido a su agenda internacional.

La gira continuará el 28 de julio en Perú, donde participará de la asunción presidencial de Keiko Fujimori. También viajará a Ecuador para mantener un encuentro con el presidente Daniel Noboa por un acuerdo pendiente y, finalmente, estará el 7 de agosto en Colombia para asistir a la asunción presidencial de Abelardo de la Espriella.