El presidente Javier Milei confirmó que el próximo 25 de julio viajará a Brasil para respaldar la candidatura presidencial del senador Flavio Bolsonaro, quien competirá en las elecciones del 4 de octubre frente al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.
Javier Milei confirmó que viajará a Brasil para apoyar la candidatura de Flavio Bolsonaro
El Presidente participará del lanzamiento de la candidatura de Flavio Bolsonaro y ratificó una gira que incluirá Ecuador, Perú y Colombia
El anuncio fue realizado durante una entrevista con Radio Now, en la que además cuestionó a la oposición por la aprobación de iniciativas en el Congreso y la acusó de intentar "romper el programa económico" del gobierno.
"Me parece una irresponsabilidad que el Congreso, alegremente, vota gastos para romper el programa económico e intentar que a un gobierno le vaya mal y hacerlo un golpe de Estado, y no dice de dónde se va a financiar", sostuvo Javier Milei.
Javier Milei defendió su gestión y detalló su agenda internacional
Durante la entrevista, Milei también destacó los resultados de su administración y aseguró que la economía comenzó a recuperarse pese a las críticas de distintos sectores.
"Logramos todo lo que logramos a pesar de la oposición destructiva, de los periodistas, de los empresarios que quisieron romper el modelo, de los que intentaron un golpe de Estado y de los economistas que llamaban al fin del mundo", afirmó.
El Presidente agregó que "no lo logramos nosotros, lo lograron los argentinos" y recordó que en las elecciones legislativas de octubre el oficialismo obtuvo el 41% de los votos, porcentaje que, según indicó, le habría permitido ganar una elección presidencial en primera vuelta.
Sobre su viaje a Brasil, Milei precisó que participará en San Pablo del acto en el que Flavio Bolsonaro será proclamado candidato presidencial y adelantó que también realizará una escala en Brasilia para reunirse con el expresidente Jair Bolsonaro.
Además, confirmó que asistirá a la inauguración de la Exposición Rural 2026, cuya fecha fue reprogramada para el 26 de julio a pedido del mandatario debido a su agenda internacional.
La gira continuará el 28 de julio en Perú, donde participará de la asunción presidencial de Keiko Fujimori. También viajará a Ecuador para mantener un encuentro con el presidente Daniel Noboa por un acuerdo pendiente y, finalmente, estará el 7 de agosto en Colombia para asistir a la asunción presidencial de Abelardo de la Espriella.