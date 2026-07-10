Videos: los desmanes en el transporte público que llevaron a suspender el servicio durante Argentina-Suiza

Actitudes peligrosas y descontroladas de los pasajeros

Micca explicó que durante los festejos del último partido hubo personas que viajaban colgadas de la parte trasera de los colectivos y otras que directamente se subieron al techo de las unidades mientras estaban en movimiento.

"El conductor no los ve. Si frena por cualquier motivo y alguno cae, podemos terminar con un chofer imputado por lesiones culposas o algo mucho peor", advirtió el dirigente sindical.

Micca sostuvo que, además del riesgo para quienes protagonizan esas maniobras, también quedan expuestos los pasajeros que utilizan el transporte para trabajar, regresar a sus casas o asistir a un hospital. "Se pone en riesgo a familias enteras por un grupo que busca generar desmanes", señaló.

Colectivos dañados y agresiones a los choferes

Desde Sipemom también denunciaron que varias unidades sufrieron destrozos durante los festejos y que los conductores fueron blanco de insultos cuando intentaron impedir esas conductas.

"Hubo colectivos destruidos por dentro. Si el chofer les dice que no hagan eso, recibe agresiones verbales. La distancia entre una agresión verbal y una física es muy fina", afirmó Micca.

El dirigente agregó que también hubo situaciones de violencia hacia mujeres que se encontraban en las unidades.

Según indicó, los problemas se registraron en distintas zonas del Gran Mendoza, aunque las mayores quejas provinieron de las líneas del grupo 600. "No es un lugar específico. Puede pasar en Ciudad, Guaymallén, Luján o Las Heras. Es una situación generalizada", sostuvo.

Para Sipemom, la medida es necesaria

Para Sipemom, la suspensión del servicio permitirá reducir los riesgos durante la noche del sábado. Micca reconoció que se trata de una decisión excepcional, pero consideró que las circunstancias la justifican.

"Es una medida drástica, pero a grandes males, grandes soluciones. Lo importante es que la gente está avisada y pueda organizarse con tiempo para tomar los recaudos necesarios", concluyó el secretario general del gremio.