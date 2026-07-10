Los videos son claros: pasajeros viajando y saltando en el techo de los micros, otros colgados de la parte trasera del colectivo, en lugares en donde los choferes no pueden verlos, destrozos en algunas unidades, insultos por intentar ordenar el descontrol. Todo esto pasó arriba del transporte público el martes luego del emocionante partido de Argentina contra Egipto.
Videos: los desmanes en el transporte público que llevaron a suspender el servicio durante Argentina-Suiza
Por esta causa el Gobierno tomó la decisión de suspender del transporte público a partir de las 21.30 del sábado con el apoyo del sindicato de choferes
El resultado es la decisión oficial de suspender el servicio de micros y ómnibus a partir de las 21.30 del sábado, hasta las primeras horas del domingo. Esta decisión no solo tiene el apoyo de Sipemom (Sindicato del Personal de Micros y Ómnibus) sino que fueron los choferes quienes pidieron que el Gobierno tomara cartas en el asunto.
Diario UNO dialogó con José Micca, secretario general de Sipemom, quien explicó cuál es la situación de los choferes frente al riesgo que corren en las circunstancias en las que trabajaron después del último partido.
Actitudes peligrosas y descontroladas de los pasajeros
Micca explicó que durante los festejos del último partido hubo personas que viajaban colgadas de la parte trasera de los colectivos y otras que directamente se subieron al techo de las unidades mientras estaban en movimiento.
"El conductor no los ve. Si frena por cualquier motivo y alguno cae, podemos terminar con un chofer imputado por lesiones culposas o algo mucho peor", advirtió el dirigente sindical.
Micca sostuvo que, además del riesgo para quienes protagonizan esas maniobras, también quedan expuestos los pasajeros que utilizan el transporte para trabajar, regresar a sus casas o asistir a un hospital. "Se pone en riesgo a familias enteras por un grupo que busca generar desmanes", señaló.
Colectivos dañados y agresiones a los choferes
Desde Sipemom también denunciaron que varias unidades sufrieron destrozos durante los festejos y que los conductores fueron blanco de insultos cuando intentaron impedir esas conductas.
"Hubo colectivos destruidos por dentro. Si el chofer les dice que no hagan eso, recibe agresiones verbales. La distancia entre una agresión verbal y una física es muy fina", afirmó Micca.
El dirigente agregó que también hubo situaciones de violencia hacia mujeres que se encontraban en las unidades.
Según indicó, los problemas se registraron en distintas zonas del Gran Mendoza, aunque las mayores quejas provinieron de las líneas del grupo 600. "No es un lugar específico. Puede pasar en Ciudad, Guaymallén, Luján o Las Heras. Es una situación generalizada", sostuvo.
Para Sipemom, la medida es necesaria
Para Sipemom, la suspensión del servicio permitirá reducir los riesgos durante la noche del sábado. Micca reconoció que se trata de una decisión excepcional, pero consideró que las circunstancias la justifican.
"Es una medida drástica, pero a grandes males, grandes soluciones. Lo importante es que la gente está avisada y pueda organizarse con tiempo para tomar los recaudos necesarios", concluyó el secretario general del gremio.