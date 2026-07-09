El Gobierno de Mendoza informó que este sábado 11 de julio el servicio de transporte público del Gran Mendoza funcionará con un esquema especial debido al partido que disputará la Selección argentina por los cuartos de final del Mundial 2026.
No habrá transporte público en el Gran Mendoza durante el partido de la Selección argentina
Los últimos colectivos saldrán a las 21.30 de este sábado ante el partido por los cuartos de final del Mundial 2026. El servicio se normalizará el domingo
La medida se implementará, según indicaron las autoridades, de la misma manera que ocurrió durante los encuentros decisivos del Mundial de Qatar 2022, con un operativo especial que incluirá también acciones de seguridad.
De acuerdo con el cronograma previsto, los últimos recorridos de colectivos partirán desde los controles de línea a las 21.30 del sábado. A partir de ese horario no habrá nuevas salidas de las distintas líneas del sistema metropolitano.
Cómo funcionará el transporte público durante el partido de la Selección argentina
El servicio de transporte público volverá a operar con normalidad a partir de los primeros recorridos previstos para el domingo 12 de julio, respetando los horarios habituales.
Desde el Gobierno provincial recomendaron a los usuarios planificar con anticipación sus viajes y consultar los horarios y recorridos actualizados a través de la aplicación Mendotran Cuándo Subo.
La prestación especial alcanzará a todo el sistema de transporte público del área metropolitana del Gran Mendoza y busca adecuar el funcionamiento del servicio durante el encuentro de la Selección argentina en el Mundial 2026.