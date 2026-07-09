No habrá transporte público en el Gran Mendoza durante el partido de la Selección argentina

Por los posibles festejos del sábado tras el partido de la Selección argentina contra Suiza, no habrá transporte público durante la noche por medidas de seguridad.

Cómo funcionará el transporte público durante el partido de la Selección argentina

El servicio de transporte público volverá a operar con normalidad a partir de los primeros recorridos previstos para el domingo 12 de julio, respetando los horarios habituales.

Desde el Gobierno provincial recomendaron a los usuarios planificar con anticipación sus viajes y consultar los horarios y recorridos actualizados a través de la aplicación Mendotran Cuándo Subo.

La prestación especial alcanzará a todo el sistema de transporte público del área metropolitana del Gran Mendoza y busca adecuar el funcionamiento del servicio durante el encuentro de la Selección argentina en el Mundial 2026.