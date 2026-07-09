El Hospital Italiano de Mendoza logró un avance con una innovadora intervención endoscópica

El Hospital Italiano realizó una intervención con una técnica mínimamente invasiva para tratar una enfermedad biliar y extraer cálculos sin mayor complejidad. Imagen ilustrativa, Foto: Cristián Lozano / Diario UNO

Una técnica mínimamente invasiva para una compleja patología biliar

De acuerdo con la información difundida por el Hospital Italiano, el procedimiento endoscópico permitió resolver una patología biliar de alta complejidad mediante el acceso a los conductos hepáticos sin necesidad de una intervención quirúrgica convencional.

Además de la extracción de los múltiples cálculos formados dentro del hígado, el equipo médico colocó un stent biodegradable, un dispositivo diseñado para mantener permeable la vía biliar durante el proceso de recuperación.

El Hospital Italiano destacó que este tipo de intervenciones representa un avance en el tratamiento de enfermedades biliares complejas, ya que reduce la necesidad de cirugías de mayor envergadura y contribuye a una recuperación más rápida para los pacientes.

El Hospital Italiano de Mendoza señaló que este logro refleja el compromiso de sus profesionales con la innovación, la excelencia médica y la incorporación de técnicas que buscan mejorar la atención y el bienestar de los pacientes.