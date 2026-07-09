El Hospital Italiano de Mendoza concretó un importante avance médico al realizar una innovadora intervención endoscópica para tratar una compleja patología biliar que había provocado la formación de múltiples cálculos dentro del hígado.
El Hospital Italiano de Mendoza logró un avance con una innovadora intervención endoscópica
Un equipo especializado del Hospital Italiano trató una compleja patología biliar mediante una técnica mínimamente invasiva que evitó una cirugía mayor
El procedimiento estuvo a cargo del equipo liderado por el Dr. Jorge Isaguirre, que aplicó una técnica mínimamente invasiva para acceder a los conductos hepáticos, tratar la enfermedad y extraer los cálculos.
La intervención realizada en el Hospital Italiano también permitió colocar un stent biodegradable, una alternativa que evitó una cirugía de mayor complejidad y favoreció una recuperación más rápida del paciente.
Una técnica mínimamente invasiva para una compleja patología biliar
De acuerdo con la información difundida por el Hospital Italiano, el procedimiento endoscópico permitió resolver una patología biliar de alta complejidad mediante el acceso a los conductos hepáticos sin necesidad de una intervención quirúrgica convencional.
Además de la extracción de los múltiples cálculos formados dentro del hígado, el equipo médico colocó un stent biodegradable, un dispositivo diseñado para mantener permeable la vía biliar durante el proceso de recuperación.
El Hospital Italiano destacó que este tipo de intervenciones representa un avance en el tratamiento de enfermedades biliares complejas, ya que reduce la necesidad de cirugías de mayor envergadura y contribuye a una recuperación más rápida para los pacientes.
El Hospital Italiano de Mendoza señaló que este logro refleja el compromiso de sus profesionales con la innovación, la excelencia médica y la incorporación de técnicas que buscan mejorar la atención y el bienestar de los pacientes.