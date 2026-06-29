Enfermero del Hospital Italiano viajará a Venezuela para ayudar a las víctimas del terremoto

Las duras tarreas de rescate en Venezuela luego del doble terremoto.

Torres, de 35 años, es especialista en ostomías, cuidado de heridas y cateterismo intermitente. Desde hace 5 años trabaja en el Hospital Italiano y también se desempeña en una droguería dedicada a la distribución de insumos médicos.

Según relató, sus familiares vivían en las Residencias Caribeñas, uno de los complejos más afectados por el sismo. El edificio estaba compuesto por dos torres de 12 pisos y 2 niveles de subsuelos destinados a cocheras. Una de ellas colapsó por completo.

"El último piso de esa torre quedó como planta baja", describió.

La otra estructura también sufrió graves daños. Parte del edificio cedió y los pisos quedaron desplazados, lo que permitió que muchos vecinos pudieran ser evacuados con vida.

El enfermero aseguró que su familia pasó 24 horas en el edificio luego del terremoto

De acuerdo con el enfermero, sus familiares permanecieron alrededor de 24 horas dentro del edificio hasta que pudieron salir. Aseguró que, en un primer momento, fueron los propios vecinos quienes comenzaron las tareas de rescate ante la demora en la llegada de equipos especializados.

Torres explicó que mantiene contacto permanente con colegas y amigos que trabajan en hospitales venezolanos y que el panorama sanitario es crítico.

"Los hospitales y las instituciones gubernamentales no están preparados para esto", afirmó.

Entre las principales necesidades mencionó insumos para traumatología, antibióticos, analgésicos y medicamentos para controlar la fiebre. Esos serán algunos de los elementos que intentarán trasladar desde Argentina, aunque aclaró que dependerá de las restricciones de las aerolíneas.

"Me voy a arriesgar por mi gente"

El profesional reconoció que todavía no tiene la certeza de poder ingresar sin inconvenientes a Venezuela, pero aseguró que eso no modificará su decisión.

Uno de los tantos inmuebles destruidos en Venezuela.

"La garantía, si te soy muy sincero, no la tengo. Me voy a arriesgar por mi gente", expresó.

Contó además que la decisión fue tomada junto con su esposa y su familia, con quienes vive en Mendoza desde que emigró de Venezuela hace 8 años.

"No fue una decisión mía nada más. Nos sentamos en la mesa, lo hablamos y ellos me dieron el visto bueno. Si ellos no me hubiesen dado el ok, ayudaría desde acá", señaló.

La misión humanitaria está prevista para una semana y, según explicó, luego será relevada por otro grupo de profesionales para evitar el desgaste físico y psicológico de quienes participan en las tareas de rescate.

Torres recordó que cuando tenía 9 años colaboró en un centro de acopio tras el terremoto que afectó a Venezuela en 1999, cuando integraba un grupo de Boy Scouts. Ahora volverá a su país como enfermero y rescatista para asistir a quienes atraviesan una de las peores tragedias de los últimos años.

"Preparado para ayudar sí estoy. Lo importante es estar", concluyó.