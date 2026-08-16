El Quini 6 realiza este domingo 16 de agosto de 2026 el sorteo 3400, para saber cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación todos los resultados y los ganadores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe. ¿Ya estás listo? ¡Mucha suerte!
Quini 6: los resultados del sorteo 3400 del domingo 16 de agosto
- TRADICIONAL
02 - 09 - 15 - 18 - 28 - 31
1 GANADOR con 6 aciertos ganó $7.651.790.722,80 (Calle Iguazú, Sarandí, provincia de Buenos Aires)
74 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $771.296,59
3.382 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $5.062,92
- LA SEGUNDA
02 - 18 - 28 - 34 - 43 - 44
POZO VACANTE 6 aciertos ($1.100.000.00)
18 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $3.170.886
830 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $20.629,86
- REVANCHA
12 - 16 - 29 - 30 - 37 - 43
POZO VACANTE 6 aciertos ($3.924.239.184)
- SIEMPRE SALE
02 - 06 - 09 - 10 - 32 - 35
55 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $9.288.885,60
(24 de Buenos Aires, 8 de Entre Ríos, 5 de Capital Federal, 3 de Córdoba, 2 de Corrientes, 2 de Salta, 2 de San Luis, 2 de Santa Fe, 2 de San Juan, 1 de Neuquén, 1 de Santiago del Estero, 1 de Chubut, 1 de Misiones y 1 de Mendoza)
- POZO EXTRA
02 – 09 – 12 – 15 – 16 – 18 – 27 – 28 – 30 – 31 – 34 – 37 – 43 – 44
274 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará $729.927,01
¿Cómo jugar al Quini 6?
Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.
El Quini 6 se sortea los:
- Miércoles a las 21.15
- Domingos a las 21.15