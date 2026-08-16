74 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $771.296,59

3.382 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $5.062,92

LA SEGUNDA

02 - 18 - 28 - 34 - 43 - 44

POZO VACANTE 6 aciertos ($1.100.000.00)

18 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $3.170.886

830 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $20.629,86

REVANCHA

12 - 16 - 29 - 30 - 37 - 43

POZO VACANTE 6 aciertos ($3.924.239.184)

SIEMPRE SALE

02 - 06 - 09 - 10 - 32 - 35

55 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $9.288.885,60

(24 de Buenos Aires, 8 de Entre Ríos, 5 de Capital Federal, 3 de Córdoba, 2 de Corrientes, 2 de Salta, 2 de San Luis, 2 de Santa Fe, 2 de San Juan, 1 de Neuquén, 1 de Santiago del Estero, 1 de Chubut, 1 de Misiones y 1 de Mendoza)

POZO EXTRA

02 – 09 – 12 – 15 – 16 – 18 – 27 – 28 – 30 – 31 – 34 – 37 – 43 – 44

274 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará $729.927,01

Quini 6: los resultados del sorteo 3400 del domingo 16 de agosto.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los: