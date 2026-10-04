El Quini 6 realiza este domingo 4 de octubre de 2026 el sorteo 3414, para saber cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación todos los resultados y los ganadores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe. ¿Ya estás listo para cambiar tu vida para siempre? ¡Que tengas suerte!
Quini 6: los resultados del sorteo 3414 del domingo 4 de octubre
- TRADICIONAL
11 - 15 - 21 - 24 - 27 - 38
POZO VACANTE 6 aciertos ($1.605.244.410)
37 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $1.506.575,68
1.873 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $8.928,45
- LA SEGUNDA
00 - 10 - 16 - 23 - 31 - 37
POZO VACANTE 6 aciertos ($4.683.149.251)
25 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $2.229.732
1.368 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $12.224,41
- REVANCHA
14 - 21 - 29 - 34 - 42 - 45
POZO VACANTE 6 aciertos ($2.145.847.680)
- SIEMPRE SALE
03 - 05 - 15 - 19 - 26 - 44
45 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $11.108.448
(12 de Buenos Aires, 10 de Santa Fe, 5 de Entre Ríos, 4 de Capital Federal, 3 de Mendoza, 3 de Córdoba, 2 de Santiago del Estero, 1 de San Juan, 1 de Salta, 1 de Chaco, 1 de Jujuy, 1 de Formosa, 1 de Misiones)
- POZO EXTRA
00 - 10 - 11 - 14 - 15 - 16 - 21 - 23 - 24 - 27 - 29 - 32 - 34 - 38 - 38 - 42 - 45
1.003 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará $199.401,79
¿Cómo jugar al Quini 6?
Para jugar el Quini 6, los participantes de este popular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.
El Quini 6 se sortea los:
- Miércoles a las 21.15
- Domingos a las 21.15
En pocas palabras
- Resultados Quini 6: Se publicaron los números del sorteo 3414 del domingo 4 de octubre con pozos millonarios en las distintas modalidades.
- Ganadores: Se registraron ganadores con 5 aciertos en La Segunda y Siempre Sale, mientras que el pozo Tradicional y Revancha quedaron vacantes.
- Cómo jugar: Se recuerda que el Quini 6 se sortea miércoles y domingos, requiriendo seleccionar seis números entre 00 y 45.