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Quini 6: los resultados del sorteo 3414 del domingo 4 de octubre

Estos son los resultados del Quini 6 y los ganadores de un nuevo sorteo. Controlá tu cartón y mirá el pozo millonario que ofrece el juego de azar más popular del país

Fabricio Panella
Por Fabricio Panella [email protected]
Quini 6: los resultados del sorteo 3414 del domingo 4 de octubre

Quini 6: los resultados del sorteo 3414 del domingo 4 de octubre

El Quini 6 realiza este domingo 4 de octubre de 2026 el sorteo 3414, para saber cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación todos los resultados y los ganadores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe. ¿Ya estás listo para cambiar tu vida para siempre? ¡Que tengas suerte!

Quini 6: los resultados del sorteo 3414 del domingo 4 de octubre

  • TRADICIONAL

11 - 15 - 21 - 24 - 27 - 38

POZO VACANTE 6 aciertos ($1.605.244.410)

37 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $1.506.575,68

1.873 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $8.928,45

  • LA SEGUNDA

00 - 10 - 16 - 23 - 31 - 37

POZO VACANTE 6 aciertos ($4.683.149.251)

25 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $2.229.732

1.368 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $12.224,41

  • REVANCHA

14 - 21 - 29 - 34 - 42 - 45

POZO VACANTE 6 aciertos ($2.145.847.680)

  • SIEMPRE SALE

03 - 05 - 15 - 19 - 26 - 44

45 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $11.108.448

(12 de Buenos Aires, 10 de Santa Fe, 5 de Entre Ríos, 4 de Capital Federal, 3 de Mendoza, 3 de Córdoba, 2 de Santiago del Estero, 1 de San Juan, 1 de Salta, 1 de Chaco, 1 de Jujuy, 1 de Formosa, 1 de Misiones)

  • POZO EXTRA

00 - 10 - 11 - 14 - 15 - 16 - 21 - 23 - 24 - 27 - 29 - 32 - 34 - 38 - 38 - 42 - 45

1.003 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará $199.401,79

Quini 6: los resultados del sorteo 3414 del domingo 4 de octubre.

Quini 6: los resultados del sorteo 3414 del domingo 4 de octubre.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar el Quini 6, los participantes de este popular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los:

  • Miércoles a las 21.15
  • Domingos a las 21.15

En pocas palabras

  • Resultados Quini 6: Se publicaron los números del sorteo 3414 del domingo 4 de octubre con pozos millonarios en las distintas modalidades.
  • Ganadores: Se registraron ganadores con 5 aciertos en La Segunda y Siempre Sale, mientras que el pozo Tradicional y Revancha quedaron vacantes.
  • Cómo jugar: Se recuerda que el Quini 6 se sortea miércoles y domingos, requiriendo seleccionar seis números entre 00 y 45.
Resumen generado por Thinkindot AI

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