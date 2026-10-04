37 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $1.506.575,68

1.873 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $8.928,45

LA SEGUNDA

00 - 10 - 16 - 23 - 31 - 37

POZO VACANTE 6 aciertos ($4.683.149.251)

25 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $2.229.732

1.368 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $12.224,41

REVANCHA

14 - 21 - 29 - 34 - 42 - 45

POZO VACANTE 6 aciertos ($2.145.847.680)

SIEMPRE SALE

03 - 05 - 15 - 19 - 26 - 44

45 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $11.108.448

(12 de Buenos Aires, 10 de Santa Fe, 5 de Entre Ríos, 4 de Capital Federal, 3 de Mendoza, 3 de Córdoba, 2 de Santiago del Estero, 1 de San Juan, 1 de Salta, 1 de Chaco, 1 de Jujuy, 1 de Formosa, 1 de Misiones)

POZO EXTRA

00 - 10 - 11 - 14 - 15 - 16 - 21 - 23 - 24 - 27 - 29 - 32 - 34 - 38 - 38 - 42 - 45

1.003 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará $199.401,79

Quini 6: los resultados del sorteo 3414 del domingo 4 de octubre.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar el Quini 6, los participantes de este popular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los: