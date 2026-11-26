Un verdadero golpe de suerte sacudió la noche de este miércoles en el país. Durante una nueva edición del Quini 6, un solo apostador logró acertar la combinación exacta de seis números y se quedó con un pozo descomunal superior a los $1.100 millones, convirtiéndose de la noche a la mañana en el flamante multimillonario de la Argentina.
Quini 6: un afortunado ganó más de $1.100 millones y se convirtió en nuevo multimillonario
El sorteo 3429 de este miércoles dejó a un único apostador con los seis aciertos en la modalidad La Segunda. Conocé todos los números que salieron y cuánto dinero quedó vacante
El sorteo número 3429, organizado como es habitual por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, puso en juego una suma total que superó los 7.500 millones de pesos y despertó la ilusión de más de un millón de jugadores en todo el territorio nacional. Sin embargo, la gloria máxima tuvo un único dueño en la modalidad La Segunda, donde el ganador acertó la boleta completa y se adjudicó exactamente $1.100.000.000 tras jugar su ticket en la localidad santafesina de Carcarañá.
Todos los números del sorteo del Quini 6
Para quienes todavía no controlaron su ticket, este fue el resultado completo de cada una de las modalidades de la jornada nocturna del miércoles 25 de noviembre:
- Tradicional: salieron los números 07 - 10 - 16 - 34 - 38 - 39. El pozo principal de más de $1.526 millones quedó vacante al no registrarse boletas con seis aciertos, aunque hubo seis jugadores con cinco coincidencias que cobrarán $6.612.576 cada uno.
- La Segunda (Segunda Vuelta): la combinación favorecida fue 01 - 09 - 25 - 32 - 40 - 45. Allí apareció el gran protagonista de la noche, único acertante de los seis números que se llevó los $1.100 millones.
- Revancha: se sortearon el 03 - 06 - 07 - 10 - 36 - 37. Nadie logró acertar la totalidad de los números y el pozo acumulado de más de $4.123 millones seguirá engordando para la próxima jugada.
- Siempre Sale: los números ganadores fueron 21 - 24 - 25 - 32 - 33 - 43. En esta instancia se registraron 10 ganadores con cinco aciertos (uno de ellos en la provincia de Neuquén), quienes se repartirán el pozo cobrando $35.595.806,40 cada uno.
- Premio Extra: con el extracto de los números repetidos (01 - 03 - 06 - 07 - 09 - 10 - 16 - 25 - 32 - 34 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 45), un total de 531 apostadores obtuvieron un premio individual de $376.647,83.
Cuándo vuelve a sortear el Quini 6 y cómo jugar
Tras el festejado desenlace de este miércoles, la expectativa ya se traslada al próximo encuentro. El siguiente sorteo del Quini 6 se llevará a cabo este domingo 29 de noviembre a las 21.15, con pozos multimillonarios acumulados tanto en el Tradicional como en la Revancha.
Para participar, los interesados deben acercarse a cualquier agencia oficial habilitada del país y elegir seis números al azar entre el 00 y el 45 inclusive. El jugador participa con una apuesta básica en el sorteo Tradicional y puede sumar de manera opcional las modalidades Segunda Vuelta y Revancha, quedando habilitado de forma automática para competir en el Siempre Sale y el Premio Extra. Las apuestas se reciben hasta las 20.45 del mismo domingo.
En pocas palabras
- Un Apostador Millonario: El Quini 6 tuvo un único ganador en La Segunda, llevándose más de $1.100 millones.
- Números Ganadores: Se sortearon 07-10-16-34-38-39 (Tradicional), 01-09-25-32-40-45 (La Segunda) y otros en las modalidades Revancha y Siempre Sale.
- Próximo Sorteo: El Quini 6 volverá a sortearse este domingo 29 de noviembre con pozos acumulados.