El sorteo número 3429, organizado como es habitual por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, puso en juego una suma total que superó los 7.500 millones de pesos y despertó la ilusión de más de un millón de jugadores en todo el territorio nacional. Sin embargo, la gloria máxima tuvo un único dueño en la modalidad La Segunda, donde el ganador acertó la boleta completa y se adjudicó exactamente $1.100.000.000 tras jugar su ticket en la localidad santafesina de Carcarañá.

Todos los números del sorteo del Quini 6

Para quienes todavía no controlaron su ticket, este fue el resultado completo de cada una de las modalidades de la jornada nocturna del miércoles 25 de noviembre: