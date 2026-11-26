Habría un distrito financiero, un parque industrial, un centro de convenciones, instalaciones deportivas, espacios educativos, hospitales, hoteles y áreas residenciales. La compañía calculaba que la ciudad podría alojar a unas 100.000 personas y generar hasta 200.000 empleos. La ambición era tan grande que sus promotores llegaron a describirla como la futura Nueva York de África. La construcción estaba pensada para desarrollarse durante aproximadamente 15 años.

El proyecto de la empresa China que no próspero

Las primeras obras comenzaron en 2015. Se avanzó con infraestructura vial, instalaciones eléctricas y el desarrollo inicial de unas 300 viviendas. Sin embargo, el proyecto empezó a encontrar obstáculos.

Shanghai Zendai tuvo dificultades para conseguir financiación suficiente y surgieron desacuerdos con las autoridades de Johannesburgo sobre la planificación urbana y la necesidad de incorporar viviendas asequibles. La crisis financiera de la empresa también complicó su continuidad.

Finalmente, en 2017, los terrenos pasaron a manos del grupo sudafricano M&T Development, después de la venta de los activos de Zendai en el país. La zona no quedó abandonada, sus nuevos propietarios impulsaron desarrollos residenciales, comerciales y mejoras de infraestructura. Pero la ciudad futurista que China había anunciado nunca llegó a construirse.