En las afueras de Johannesburgo, Sudáfrica, una empresa china imaginó una ciudad que pretendía convertirse en uno de los grandes centros económicos del continente africano. El proyecto incluía rascacielos, distritos financieros, hoteles, hospitales, universidades, centros comerciales y viviendas para decenas de miles de personas.
Su nombre era Modderfontein New City y su presupuesto inicial rondaba los 8.000 millones de dólares. La iniciativa fue presentada en 2014 por Shanghai Zendai, una compañía inmobiliaria con sede en Hong Kong. Un año antes, la empresa había comprado aproximadamente 1.600 hectáreas de terrenos pertenecientes a la compañía sudafricana AECI, por unos 1.061 millones de rands.
La Nueva York de África que China deseaba construir
La ubicación era estratégica. El terreno se encontraba a unos siete kilómetros de Sandton, uno de los principales distritos financieros de Johannesburgo, y a ocho kilómetros del aeropuerto internacional OR Tambo. El plan de China contemplaba desarrollar nueve zonas conectadas entre sí.
Habría un distrito financiero, un parque industrial, un centro de convenciones, instalaciones deportivas, espacios educativos, hospitales, hoteles y áreas residenciales. La compañía calculaba que la ciudad podría alojar a unas 100.000 personas y generar hasta 200.000 empleos. La ambición era tan grande que sus promotores llegaron a describirla como la futura Nueva York de África. La construcción estaba pensada para desarrollarse durante aproximadamente 15 años.
El proyecto de la empresa China que no próspero
Las primeras obras comenzaron en 2015. Se avanzó con infraestructura vial, instalaciones eléctricas y el desarrollo inicial de unas 300 viviendas. Sin embargo, el proyecto empezó a encontrar obstáculos.
Shanghai Zendai tuvo dificultades para conseguir financiación suficiente y surgieron desacuerdos con las autoridades de Johannesburgo sobre la planificación urbana y la necesidad de incorporar viviendas asequibles. La crisis financiera de la empresa también complicó su continuidad.
Finalmente, en 2017, los terrenos pasaron a manos del grupo sudafricano M&T Development, después de la venta de los activos de Zendai en el país. La zona no quedó abandonada, sus nuevos propietarios impulsaron desarrollos residenciales, comerciales y mejoras de infraestructura. Pero la ciudad futurista que China había anunciado nunca llegó a construirse.
En pocas palabras
- China construyó: Una ciudad desde cero en las afueras de Johannesburgo, Sudáfrica, llamada Modderfontein New City.
- Ambición del proyecto: Pretendía ser un gran centro económico africano con rascacielos, distritos financieros y viviendas para 100.000 personas.
- Fracaso del proyecto: Dificultades de financiación y desacuerdos urbanísticos impidieron su desarrollo completo, vendiéndose los terrenos en 2017.