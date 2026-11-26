Cómo se detectó la nueva variante de Covid

La identificación de PJ.2.1 fue posible gracias al monitoreo genómico de virus con impacto en la salud pública. La investigadora Mariana Viegas, del Conicet y la UNLP, explicó que el hallazgo surgió de ese sistema de vigilancia, que permite reconocer los distintos linajes que circulan en la población.

En esa red también participa Mendoza. La médica epidemióloga María Mercedes Toplikar explicó que el sistema funciona mediante unidades centinela que seleccionan determinadas muestras para su análisis.

La nueva variante se detectó a partir de pacientes que estuvieron internados. Entre ellos, un paciente de 58 años. Imagen ilustrativa.

"Son como ventanitas donde uno va identificando qué puede estar circulando", graficó en la charla con Diario UNO.

Por eso, aclaró que los 3 casos detectados en Buenos Aires son muestras seleccionadas para estudiar la circulación viral y conocer qué variantes están presentes.

Lo que dice la ciencia de la nueva variante de Covid

Presenta modificaciones genéticas respecto de sus antecesoras y ya fue identificada en otros países, entre ellos Canadá, Estados Unidos y Brasil.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) la incorporó el 19 de noviembre a la categoría de variantes bajo monitoreo. Esta clasificación implica que los organismos sanitarios siguen de cerca su evolución para determinar si presenta cambios relevantes en su capacidad de transmisión, gravedad o respuesta a las vacunas.

Según la evaluación de la OMS, el riesgo adicional para la salud pública mundial es bajo, aunque todavía existen limitaciones en la información disponible para establecer con mayor precisión su comportamiento clínico.

Toplikar remarcó que estar bajo vigilancia no significa necesariamente que una variante sea más peligrosa. También recordó que el coronavirus continúa circulando durante todo el año y que las mutaciones forman parte del proceso de evolución de los virus.

¿Hay que preocuparse por la nueva variante?

Los especialistas que estudian y trabajan el tema coinciden en que no hay motivos para generar alarma.

El infectólogo y epidemiólogo Hugo Pizzi describió al nuevo linaje como muy contagioso, pero sin evidencias actuales de mayor gravedad. También advirtió que los 3 diagnósticos conocidos probablemente no reflejen la verdadera dimensión de su circulación.

Por su parte, el infectólogo Ricardo Teijeiro señaló que la detección no representa, por el momento, una situación de gravedad y destacó la importancia de evitar alarmas innecesarias.

En Mendoza todavía no hay reportes de que la nueva variante esté circulando. El Covid es una enfermedad más de los virus respiratorios. Imagen ilustrativa. Foto: Martín Pravata

En cuanto a la protección de las vacunas, estudios de laboratorio realizados con sueros de personas vacunadas con formulaciones adaptadas a otros linajes encontraron actividad neutralizante frente a PJ.2.1. Sin embargo, estos resultados no permiten determinar por sí solos cuál es el nivel de protección clínica frente a la infección o las formas graves de la enfermedad.

La situación del Covid en Mendoza

"Por el momento, en Mendoza no tenemos identificado ese linaje", explicó Toplikar, ante la consulta de la notificación en la provincia.

Sin embargo, la epidemióloga aclaró que esa situación no permite descartar por completo su presencia. Las muestras obtenidas a través de las unidades centinela se estudian inicialmente en Mendoza mediante paneles de virus respiratorios y luego se derivan a centros nacionales de referencia para realizar análisis moleculares y genómicos más específicos.

La especialista señaló que los grupos que requieren mayor atención son los niños pequeños y las personas mayores de 65 años, tanto en Mendoza como en el resto del país.

La detección de 2 bebés entre los primeros pacientes identificados en Buenos Aires vuelve a poner el foco en la importancia de la prevención durante el embarazo y en la protección de los lactantes.

Quiénes deben vacunarse contra el Covid

Toplikar insistió en que la vacunación continúa siendo la principal herramienta para prevenir las formas graves de la enfermedad y reducir el riesgo de complicaciones.

Entre las recomendaciones que mencionó se encuentran:

Mayores de 65 años: deben recibir una dosis anual contra el Covid, de acuerdo con la indicación señalada por la especialista.

deben recibir una dosis anual contra el Covid, de acuerdo con la indicación señalada por la especialista. Embarazadas: deben vacunarse en cada embarazo para favorecer la protección de la madre y del bebé.

deben vacunarse en cada embarazo para favorecer la protección de la madre y del bebé. Menores de 65 años con enfermedades asociadas: deben consultar con su médico para evaluar la indicación de una dosis adicional, según sus factores de riesgo.

deben consultar con su médico para evaluar la indicación de una dosis adicional, según sus factores de riesgo. Embarazadas entre las semanas 32 y 36: también deben recibir la vacuna contra el virus sincicial respiratorio, según las recomendaciones del calendario nacional.

también deben recibir la vacuna contra el virus sincicial respiratorio, según las recomendaciones del calendario nacional. Niños: deben completar los esquemas de vacunación correspondientes, incluida la vacuna antigripal cuando esté indicada.

deben completar los esquemas de vacunación correspondientes, incluida la vacuna antigripal cuando esté indicada. Los bebés menores de 6 meses todavía no pueden recibir la vacuna contra el COVID. Por eso, la inmunización durante el embarazo es una de las estrategias para protegerlos durante sus primeros meses de vida.

La vacunación es una herramienta fundamental para mitigar las formas graves de COVID.

Cuáles son los síntomas y cuándo consultar

Hasta el momento, no se describieron síntomas específicos que permitan diferenciar a PJ.2.1 de otros linajes del coronavirus. Las manifestaciones conocidas son similares a las de otras infecciones respiratorias:

Fiebre.

Tos.

Dolor de garganta.

Congestión y secreción nasal.

La recomendación es no minimizar los síntomas, especialmente entre las personas que integran los grupos de riesgo.

La infectóloga María del Carmen Bangher mencionó como señales de alarma la fiebre persistente, el empeoramiento del estado general, la dificultad para respirar y los problemas para alimentarse en los niños pequeños.

Ante estos síntomas, es importante realizar una consulta médica y evitar la automedicación.

Para tener en cuenta

Aunque durante los meses de calor suelen disminuir algunas infecciones respiratorias, Toplikar recomendó sostener medidas básicas de prevención: lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón; cubrirse con el pliegue del codo al toser o estornudar. Evitar compartir vasos, botellas y otros elementos de uso personal y por último, consultar ante síntomas respiratorios, especialmente si se pertenece a un grupo de riesgo.

La detección de esta nueva variante vuelve a mostrar la importancia de la vigilancia epidemiológica y de la vacunación. Por ahora, en Mendoza no hay casos identificados de PJ.2.1 y los especialistas llaman a mantener la prevención sin generar alarma.