Las vacunas disponibles conservan capacidad de neutralización contra la variante PJ.2.1.

El linaje PJ.2.1 se distingue por acumular 25 modificaciones genéticas respecto de su antecesora, JN.1, lo que podría facilitar su dispersión, fenómeno observado previamente en brotes en Estados Unidos, Canadá y Brasil. Investigaciones preliminares indican que las mutaciones en la proteína spike podrían aumentar su afinidad con los receptores celulares humanos, favoreciendo la transmisibilidad. Estos hallazgos, publicados en el Journal of Infection, ubican a PJ.2.1 dentro de las denominadas “variantes saltacionales”.

¿Qué se sabe de la inmunización actual?

A pesar de la aparición de PJ.2.1, los estudios de laboratorio sugieren que las vacunas disponibles conservan capacidad de reconocimiento inmunológico. Muestras de sangre de personas vacunadas con formulaciones adaptadas a LP.8.1 y XFG lograron neutralizar la variante. Sin embargo, los especialistas enfatizan que estos resultados no determinan por sí solos la eficacia clínica para prevenir infecciones o cuadros graves.

Eduardo López, jefe del Departamento de Medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, señaló un aumento de casos leves en pediatría, aunque advirtió sobre la posibilidad de cuadros de mayor severidad en adultos. La baja adherencia a los esquemas de inmunización, especialmente en personas gestantes donde la cobertura contra el SARS-CoV-2 es inferior al 10%, es motivo de preocupación. Los expertos reafirman la importancia de mantener los esquemas de vacunación actualizados, incluyendo refuerzos anuales para mayores de 65 años y esquemas semestrales para pacientes inmunosuprimidos o con patologías crónicas, como medida fundamental para reducir el riesgo de enfermedad grave.