El Jal Mahal, conocido popularmente como el Palacio del Agua, es una de las joyas arquitectónicas más fascinantes del mundo. Ubicado en la India, esta mansión flotante del siglo XVIII se encuentra en medio del lago Man Sagar, ofreciendo una vista única e inolvidable a quienes lo contemplan.
Construyeron una mansión con muros de piedra y materiales resistentes para que 4 de sus 5 pisos queden bajo el agua
La mansión tiene 4 pisos que se construyeron bajo el agua y no por error, sino que su diseño es capaz de soportar estas condiciones por una razón extrema
Nacido como una solución frente a una dura sequía en India, este castillo de piedra superó siglos de contaminación y abandono para convertirse en un icono turístico único.
El majestuoso Palacio del Agua cuya joya arquitectónica tiene 4 pisos hundidos bajo el lago
El Jal Mahal, es conocido popularmente como el Palacio del Agua y se construyó en medio del lago Man Sagar, al norte de la ciudad de Jaipur. A diferencia de otros castillos de la realeza de aquella época, el origen de este sitio estuvo ligado a una necesidad urgente.
En el año 1596, una fuerte sequía afectó a la región, lo que obligó a construir una gran presa de piedra para retener el agua en una hondonada del terreno. Tiempo después, entre 1699 y 1743, el maharajá Jai Singh II renovó la presa y dio forma al hermoso edificio en el centro del embalse.
Lo más sorprendente de esta construcción hecha de piedra arenisca roja es el secreto que esconde bajo la superficie la cuál combina una joya de la aquitectura. La estructura tiene un total de cinco pisos de altura, sin embargo, cuando llegan las lluvias fuertes y el lago se llena, cuatro de sus plantas quedan tapadas por el agua, dejando únicamente a la vista el piso superior.
Esto crea la ilusión óptica de que la mansión flota sobre la laguna, aunque la mezcla de cal en sus paredes evitó filtraciones durante más de 250 años, protegiendo sus pasillos y sus vistosas torres con cúpula.
A pesar de lo que significa esta construcción, sufrió muchos tiempo de descuido. Durante el siglo XX, el lago se convirtió en un vertedero de aguas sucias y residuos, lo que provocó feos olores y alejó a los visitantes.
Pero entre el año 2001 y 2004, se pusieron en marcha trabajos para limpiar el agua y rescatar el monumento. Aunque su interior está deshabitado y no se puede caminar por las salas, los turistas disfrutan paseos en barca para fotografiarlo desde el agua, contemplando un paisaje inolvidable.
En pocas palabras
- Mansión bajo el agua: el Jal Mahal en la India, una joya arquitectónica con 4 de sus 5 pisos sumergidos en el lago Man Sagar.
- Diseño singular: construida con muros de piedra y cal para resistir las condiciones del agua y soportar el calor extremo.
- Renacimiento turístico: tras años de abandono, el palacio fue restaurado y hoy es un ícono que atrae turistas.