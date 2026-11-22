En el año 1596, una fuerte sequía afectó a la región, lo que obligó a construir una gran presa de piedra para retener el agua en una hondonada del terreno. Tiempo después, entre 1699 y 1743, el maharajá Jai Singh II renovó la presa y dio forma al hermoso edificio en el centro del embalse.

Jal Mahal, el palacio que parece flotar sobre las aguas de un lago en la India.

Lo más sorprendente de esta construcción hecha de piedra arenisca roja es el secreto que esconde bajo la superficie la cuál combina una joya de la aquitectura. La estructura tiene un total de cinco pisos de altura, sin embargo, cuando llegan las lluvias fuertes y el lago se llena, cuatro de sus plantas quedan tapadas por el agua, dejando únicamente a la vista el piso superior.

Esto crea la ilusión óptica de que la mansión flota sobre la laguna, aunque la mezcla de cal en sus paredes evitó filtraciones durante más de 250 años, protegiendo sus pasillos y sus vistosas torres con cúpula.

A pesar de lo que significa esta construcción, sufrió muchos tiempo de descuido. Durante el siglo XX, el lago se convirtió en un vertedero de aguas sucias y residuos, lo que provocó feos olores y alejó a los visitantes.

Pero entre el año 2001 y 2004, se pusieron en marcha trabajos para limpiar el agua y rescatar el monumento. Aunque su interior está deshabitado y no se puede caminar por las salas, los turistas disfrutan paseos en barca para fotografiarlo desde el agua, contemplando un paisaje inolvidable.