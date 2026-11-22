Años más tarde, estudió Filosofía en la Universidad Nacional de Cuyo, y en el 2000 se fue a vivir con su esposo a Buenos Aires, donde llegó a trabajar como creativa publicitaria.

Allá construyó una trayectoria vinculada con la literatura, la poesía, el cuento y la narrativa, e incluso realizó muchos talleres y cursos de escritura y lectura. Además, dirige Ediciones Diotima y estuvo vinculada a la coordinación del Centro PEN Argentina.

Graciela Scarlatto y su esposo. Foto: gentileza.

Entre sus publicaciones se encuentran la novela "Vaselina" (publicada en 2021, y la cual le tomó unos 10 años), el libro de cuentos "Dejar la infancia" (2023) y los poemarios "Clepsidras en la lluvia" y "Ciclo Lectivo".

Entre sus autores de referencia, Scarlatto destaca a Julio Cortázar -sobre todo por su novela "Rayuela", que es su favorita desde los 18 años-; Jorge Luis Borges y el mendocino Antonio di Benedetto, entre otros.

Una novela atravesada por la atmósfera del oeste argentino

Su trabajo más reciente es "Los pozos", una novela que recupera personajes que ya habían tenido una vida anterior en "Vaselina", pero que ahora aparecen en un universo narrativo atravesado por nuevas tensiones y conflictos.

La historia transcurre en La Dormida, un pueblo del oeste argentino con claro eco mendocino, y tiene como protagonista a un hombre enterrado hasta el cuello que mantiene un diálogo con quien debe decidir si lo va a matar.

A partir de esa situación, la novela construye una trama en la que aparecen la violencia, las relaciones de poder, la identidad, la amistad y la masculinidad.

La escritura de Scarlatto también funciona como una forma de búsqueda y conocimiento. "Escribo desde la ignorancia, necesito escribir porque hay algo que no sé y tengo que entender", reveló.

Reconocimiento a una trayectoria que inspira

La novela "Los Pozos" también le permitió a Graciela alcanzar uno de los hitos más importantes de su carrera: convertirse en ganadora del Premio Clarín de Novela 2026. "Siento mucho orgullo, es una gran oportunidad para que lo que escribo llegue a los lectores", confesó.

Graciela Scarlatto es mendocina y ganó el Premio Clarín Novela 2026. Foto: Ariel Grinberg para Clarín.

Presentada bajo el seudónimo Nefer, "Los pozos" fue elegida entre más de 1.400 manuscritos provenientes de 35 países. El reconocimiento incluye un premio económico de 14 millones de pesos y la novela se publicará en abril de 2027 bajo el sello Clarín-Alfaguara. Además se presentará en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Graciela confesó que el seudónimo Nefer nació por un personaje de la novela "Enero", de Sara Gallardo.

Para la escritora mendocina, este logro representa un nuevo capítulo en un camino que comenzó muchos años atrás, entre los libros que leía en la Biblioteca Pública San Martín y el deseo de compartir con los demás sus textos e historias.