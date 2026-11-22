El REKINO reparte su pozo semanalmente, ya que de no haber ganador con 15 aciertos, el pozo se reparte entre todos los ganadores que logran todas las coincidencias en su cartón y nunca queda vacante.

El Telekino se sortea todos los días domingo.

Números ganadores de REKINO:

19 - 12 - 17 - 18 - 11 - 13 - 23 - 06 - 22 - 01 - 24 - 09 - 20 - 02 - 04

¿Cómo jugar al Telekino?

Cada cartón de TELEKINO cuesta $3.000 y tiene impreso 15 números elegidos al azar de un total de 25 (la numeración siempre va del 01 al 25).

Todos los días domingo, se sortean en vivo 15 bolillas de un bolillero. Si una persona consigue las 15 coincidencias del cartón, se convierte en el ganador del pozo máximo. En caso de que no existan 15 coincidencias (aciertos), el pozo queda vacante y se acumula para la jugada siguiente.

En esta modalidad ganan también los apostadores que logren 14, 13, 12 coincidencias (aciertos) en su cartón con los extraídos en el acto de sorteo. A cada categoría de ganador (según cantidad de aciertos) le corresponde un premio en efectivo.

*El sorteo de Telekino se realiza todos los domingos pasadas las 16:30hs por la pantalla de Canal 9 de Buenos Aires.