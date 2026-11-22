Por otro lado, el estado de la batería también es clave. Con los años, las placas internas se van corroyendo y sulfatando, es decir van perdiendo capacidad para retener carga, sabiendo que la vida útil normal ronda los cuatro años.

Asímismo agotar la batería por completo no es un detalle menor porque provoca un daño irreversible en las placas de plomo, haciendo que pierda capacidad y acortando su vida útil.

Cuando el motor no está en marcha, el alternador no genera energía y la batería asume todo el consumo.

Además, cuando la batería queda débil, fuerza al alternador a trabajar de más para recuperar carga, puede sobrecalentar el motor de arranque al encender y genera inestabilidad en los sensores electrónicos del tablero. Para evitar problemas, podés prestar atención a señales como que al motor le cueste arrancar o que se prendan luces de advertencia.

Aunque muchos autos modernos traen un sistema que apaga la radio automáticamente tras 10 minutos sin marcha, si sos de esas personas que quiere escuchar música por más tiempo estando estacionado, lo recomendable es prender el motor 10 minutos cada media hora, o bien usar un parlante Bluetooth portátil con su propia batería.