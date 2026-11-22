La historia combina thriller de supervivencia, drama familiar y tensión psicológica. Pero detrás de la aventura hay una pregunta que atraviesa toda la novela: ¿qué sucede cuando aquello que durante toda la vida nos hizo sentir fuertes deja de responder?

La novela sobre el Aconcagua y sus protagonistas

La protagonista es Isabel Garré, una guía de montaña de élite que desarrolló buena parte de su carrera en los Alpes. Un diagnóstico médico devastador, una miocardiopatía dilatada, amenaza con terminar con su vida profesional y la obliga a regresar a Mendoza. Allí descubre que su hermana menor, Sonia, está preparando una expedición a la pared sur del Aconcagua, precisamente el lugar donde sus padres murieron años atrás.

Lo que comienza como un viaje atravesado por viejas heridas familiares se transforma en una situación límite cuando una avalancha deja al grupo atrapado a 6.100 metros de altura. Isabel deberá decidir si respeta las advertencias médicas o se involucra en un rescate desesperado. Para hacerlo tendrá que reencontrarse, además, con Lis Guzmán, una antigua compañera de expediciones de la que se distanció diez años antes, después de una tragedia que marcó a ambas.

La trama central del libro es una guía de montaña de élite que debe decidir si arriesga su vida para rescatar a su hermana atrapada en la pared sur.

El operativo será transmitido en directo y el mundo entero seguirá lo que ocurre en la montaña. Pero, puertas adentro de esa pared inmensa, lo que estará en juego será mucho más que alcanzar una cumbre o sobrevivir a una avalancha.

Una montaña que nunca dejó de ser propia

"Creo que el Aconcagua para cualquier mendocino es una presencia gigante que está ahí desde que nacés. Lo ves desde la Ruta 7 o desde la ciudad y sentís que es muy tuyo, aunque la gran mayoría nunca haya pisado Plaza Francia ni el Glaciar Inferior", cuenta Vargas en diálogo con Diario UNO.

La frase resume buena parte del vínculo que mantiene con su provincia. Se instaló en Córdoba en 1998, pero la distancia no modificó esa relación con la montaña. Incluso cuando compara la geografía cordobesa con la mendocina encuentra diferencias que van más allá de lo físico.

"Lo notás en otras sierras, otras montañas como Los Gigantes en Córdoba, son otra cosa, geológica y emocionalmente", explica.

La necesidad de escribir sobre el Aconcagua, primero desde un guion y luego a través de la novela, apareció como una forma de recuperar ese territorio íntimo.

"Nació como una forma de volver a conectarme con Mendoza, con la geografía de mis recuerdos familiares y con algunos recuerdos de un grupo de amigos que eran andinistas y guías", revela.

En esas conversaciones y experiencias encontró algo que terminó siendo central para la trama: la particular relación que los montañistas establecen con el peligro y, sobre todo, con quienes comparten una expedición.

"Los montañistas tienen una relación casi hipnótica con el riesgo, pero sobre todo un código de amistad y lealtad muy visceral. El disparador fue justamente esa paradoja: el peligro allí está en la roca y en el hielo, pero más en los vínculos humanos".

Esa idea atraviesa toda la novela. A miles de metros de altura, donde las condiciones pueden cambiar en cuestión de minutos, la confianza en el compañero de cordada puede ser tan importante como el equipo técnico.

"Quería contar qué pasa cuando todo se viene abajo y lo único que te sostiene a 5.000 metros es la tensión entre una cuerda y la confianza que le tenés a la persona que va encordada con vos", resume.

El lado menos conocido del coloso de América

Vargas no es un desconocido absoluto de la montaña. Cuando era joven practicó montañismo de manera amateur, aunque sin continuidad deportiva. Aquellas primeras experiencias, sumadas a las anécdotas de andinistas y guías conocidos, fueron el punto de partida para construir el universo de la novela.

Sin embargo, sabía que para contar una historia ambientada en la pared sur no alcanzaba con conocer el paisaje ni describir una tormenta. Necesitaba precisión.

Por eso consultó a guías certificados por la Asociación Argentina de Guías de Montaña (AAGM) y la Federación Internacional de Asociaciones de Guías de Montaña (IFMGA), además de médicos especializados en alta montaña. También investigó reportes técnicos de expediciones históricas, entre ellos los vinculados con la apertura eslovena de 1982.

Raúl Vargas.

La pared sur es un desafío muy diferente al ascenso por la ruta normal. Sus casi 3.000 metros de desnivel vertical, la escalada mixta, los tramos de hielo y las dificultades técnicas la convierten en una de las caras más exigentes de Los Andes.

"Para el montañismo internacional es la puerta de entrada a los riesgos que hay que sortear en los ochomiles de Asia", explica.

La investigación llegó a detalles que para un lector pueden resultar desconocidos, pero que para los especialistas forman parte de la supervivencia cotidiana: la logística con mulas, los anclajes, los tornillos de titanio, los nudos específicos, los sistemas de poleas y el impacto del llamado viento blanco.

En la pared sur del Aconcagua no existe un protocolo de auxilio

También incorporó un dato que ayuda a dimensionar la crudeza del escenario: en esa zona de la pared sur no existe un protocolo de auxilio oficial que garantice un rescate de guardaparques o helicópteros por encima de Plaza Francia.

"Todo lo que atraviesan los personajes en cuanto a la logística, el uso de anclajes, nudos específicos, sistemas de poleas, el impacto del viento blanco y el hecho de que en la pared sur no hay protocolo de auxilio oficial de guardaparques ni helicópteros que te vayan a buscar por encima de Plaza Francia, es 100% real", sostiene.

La única licencia, admite, fue ajustar algunos tiempos de maniobra para sostener el ritmo narrativo. El peligro físico, el deterioro que produce la falta de oxígeno y las exigencias de la altura, en cambio, están construidos sobre situaciones reales.

No se trata de convertir al Aconcagua en un decorado espectacular. La montaña tiene sus propias reglas y Vargas buscó respetarlas.

Tres mujeres frente a la montaña

Hay otro aspecto que diferencia a Aconcagua. Pared Sur: sus protagonistas son mujeres. Isabel, Sonia y Lis no ocupan lugares secundarios ni aparecen como acompañantes de una expedición masculina. Son profesionales de la montaña, especialistas que deben tomar decisiones de vida o muerte en uno de los escenarios más hostiles del continente.

La elección fue deliberada.

"Quería alejarme del cliché del andinista varón estoico que sube a conquistar la cumbre a pura obsesión y fuerza bruta", explica.

En cambio, imaginó a tres mujeres con conocimientos técnicos, experiencia y capacidad para enfrentar una situación extrema, mientras intentan resolver sus propias fracturas familiares y emocionales.

Isabel, en particular, carga con una contradicción que sostiene buena parte de la tensión de la historia. Durante años su cuerpo fue su herramienta de trabajo, su identidad y su mayor fortaleza. Un diagnóstico médico amenaza con quitarle todo eso.

"Quería explorar qué hace alguien cuando eso que la define, el cuerpo, el rendimiento, la autosuficiencia, le falla de golpe", señala Vargas.

La enfermedad se convierte así en una cuenta regresiva. Cada metro que Isabel asciende representa un riesgo adicional. El corazón, que antes acompañaba sus desafíos, ahora puede convertirse en su principal enemigo.

"El miedo no es un enemigo a destruir sino algo que se negocia paso a paso. Cuando la vida te pone un límite físico infranqueable, no te queda otra que aprender a reinventarte", reflexiona.

En ese sentido, la montaña funciona como un escenario físico, pero también como una metáfora de los conflictos que cada personaje lleva consigo. Hay heridas que no se resuelven con experiencia, preparación ni resistencia. Y hay situaciones en las que confiar en otro puede ser la única posibilidad de seguir adelante.

Un regreso a través de las palabras

Con Aconcagua. Pared Sur, Vargas encontró una manera de volver sobre un paisaje que nunca dejó de sentir cercano. Su novela no pretende contar solamente una expedición ni ofrecer una sucesión de escenas de riesgo. Busca explorar qué sucede cuando la supervivencia depende tanto de la capacidad física como de los vínculos, la memoria y las decisiones personales.

La obra fue publicada de manera independiente bajo el sello Cóndor y Puma Studio, proyecto del que Vargas es fundador. Tiene 296 páginas y está disponible en formato impreso y digital a través de Amazon.

Desde Córdoba, el escritor vuelve a mirar hacia Mendoza. Esta vez no lo hace desde la Ruta 7 ni desde alguno de los lugares donde la silueta del Aconcagua acompaña el paisaje cotidiano, sino desde una historia de ficción que lleva el nombre de esa montaña.

Quizás por eso eligió una de sus caras más difíciles.