Nadie parece ser quien es. Ni los pequeños, que pueden pasar de víctimas a victimarios. Ni los dulces viejecitos que habitan la típica cabaña, acaso monstruos en potencia. Ni los arrieros ni los leñadores ni los brujos. Ni siquiera el bosque mismo, tan vivo como los personajes de la historia, escapa a las transformaciones.

Desde México, donde vive desde hace años, este viajero de distintos mundos, que nació en Alejandría y creció en Milán, vuelve a dialogar con el programa La Conversación de Radio Nihuil.

Un Bosque Rodeado de Árboles, la novela de Fabio Morábito.

-Fabio, ¿por qué ante el copioso legado de cuentos populares infantiles de todo tipo elegiste precisamente el de Hansel y Gretel para reversionarlo?

-Porque esa historia es muy intrigante por muchos motivos. Existen, como en todos esos cuentos, distintas versiones, porque los cuentos orales así son; van cambiando de contador en contador, de país en país.

-¿Y con este qué?

-Con este en particular, en Hansel y Gretel, hay una versión feliz y una versión más bien tenebrosa. No la contaré aquí, pero fue lo que me hizo ver que detrás de esa historia, aparentemente candorosa, de dos niños que son abandonados en el bosque y luego consiguen matar a los brujos que se los quieren comer, donde todo pareciera un happy end, en realidad, la cosa no termina ahí.

-Es el nudo de tu libro.

-La verdadera historia prosigue y revela un lado oscuro de esos dos niños apartados en el bosque, donde no ven a nadie y sólo conviven entre ellos. Entonces me interesó explorar un poco esa parte, por lo menos, no explícita; y de ahí fue surgiendo, poco a poco, esa historia que se convirtió en una breve novela.

-En realidad, la cosa va más allá, porque no solo muestra el lado oscuro de estos dos niños, sino también de otros niños que se van agregando, de viejitos posiblemente encantadores, que viven en su casita del bosque, de leñadores, de arrieros, etcétera. Y en casi todos ellos aflora también su lado oscuro, ¿no?

-Claro. Y ese lado oscuro siempre en estos cuentos se manifiesta a través del miedo, del terror. Es lo que les gusta a los niños cuando quieren oír cuentos. Es decir, creo que la pasión de los niños es esa emoción de algo amenazante. De no existir esos ingredientes, me parece que los cuentos infantiles y, en general, los cuentos populares, incluso los más adultos, no tendrían el éxito que tuvieron siempre.

-Lo que se desprende de esto que a los hombres siempre nos gustó oír cuentos porque podemos abrevar en grandes colecciones como la de los hermanos Grimm, rememorar leyendas, pensar en la Ilíada y la Odisea y así seguir hacia atrás.

-Claro. El ser humano es, ante todo, un animal contador, un animal narrativo. Todo lo que hacemos, todos los días, incluso en nuestra cotidianidad más normal, es contarnos cosas. O sea, tú llegas tarde a una cita, la persona te pregunta qué te pasó y tú empiezas a contar un cuento, que se interrumpió el tráfico, que pasó esto y lo otro.

-Eso somos, ciertamente.

-Es la única forma que tenemos realmente de hacernos entender, de identificarnos con el otro. Y, bueno, el cuento es el género literario más antiguo.

-¿Por qué?

-El cuento es un instructivo de vida, es decir, leemos cuentos porque queremos saber cómo otros han vivido situaciones parecidas a las nuestras o cómo podríamos nosotros vivir situaciones que aún no hemos vivido. Y lo sabemos gracias a leer los cuentos donde esas cosas ocurren.

–Vos decís que el género más antiguo es el cuento, pero, pregunta para alguien que, como vos, también es poeta. ¿Qué empezaron antes, los cantos o los cuentos?

–(Sonríe) Es una buena pregunta. No lo sé, no lo sé... Algunos dicen que el lenguaje empezó como un canto y que poco a poco se fue normalizando en una prosodia prosaica. De todos modos, la poesía es un impulso tan antiguo y la música, ni se diga, tanto como el contar cosas, indudablemente.

"Leemos cuentos porque queremos saber cómo otros han vivido situaciones parecidas a las nuestras o cómo podríamos nosotros vivir situaciones que aún no hemos vivido", dice Fabio Morábito. Foto: Periódico de Poesía

–Es cierto que a este libro se lo considera una novela, pero acá aparece también tu oficio de narrador breve porque podríamos decir, tranquilamente, que se trata de cinco historias independientes, de cinco cuentos que están unidos.

–Así empezaron. Lo has visto bien. De hecho, el segundo capítulo era el primer cuento. Y yo lo había dejado así, como un cuento. Luego, poco a poco, quise seguir con esta historia cuando se me ocurrió la idea de que el propio padre de Hansel y Gretel, cuando los pierde en el bosque, él se pierde a su vez.

-Ahí encontraste un giro.

-Ahí dije, ah, eso es interesante, hay que explorarlo. O sea, no sólo los niños se pierden sino también el padre. Entonces, lo que era un cuento, empezó a ser dos cuentos. Y cuando empecé a escribir el tercero me dije: aquí hay una historia obviamente común. Y empecé a atar hilos.

-Con lo cual, arrancó la novela.

-El impulso cuentístico se volvió poco a poco una breve novela. Pero sí queda la huella de cinco historias que podrían verse de manera independiente.

–Convengamos algo para que no haya equívocos. Tu historia se fundamenta en Hansel y Gretel, pero es un cuento para adultos, no para chicos.

-Es un tema raro este, ¿no? Yo nunca he podido entender muy bien dónde está el límite entre literatura infantil y literatura para adultos. Ahora veo que hay muchos libros que delimitan las edades con mucha precisión; un libro para niños de tres a seis años, de seis a diez, de diez a trece, con una precisión pedagógica que me deja un poco desconcertado.

-¿Por qué desconcertado? ¿Qué no te cuadra?

-Porque un niño no necesita entender todo lo que lee. Por ejemplo, desde el punto de vista del lenguaje, yo recuerdo que leí muy pronto las novelas de Julio Verne y muchas palabras y muchas situaciones no terminaba de entenderlas. Sin embargo, esas historias me atrapaban. A pesar, pues, de no entender minuciosamente todo lo que estaba escrito, yo sí lograba compendiar en mí la historia. Y creo que esto nos sucede todo el tiempo.

-Sí, queda un margen de ambigüedad a llenar.

-Habría que plantear seriamente este tema y, con seguridad, ya se hizo, entre literatura infantil y literatura de adultos, porque se contradicen todo el tiempo. Hay niños precoces que leen con facilidad novelas consideradas para adultos y al revés, hay adultos enamorados de la literatura infantil. La frontera es muy débil.

-Es cierto que los niños están más preparados para temas complejos y hasta macabros, gracias a Stephen King y compañía. Pero en tu libro hay momentos tortuosos de sexo entre tus personajes e, incluso, de sexo incestuoso, lo que resulta todavía más incómodo.

-Sí, claro. Y un niño, seguramente, de nueve o diez años no entendería eso. Pero entendería que hay como una ruptura, que ese idilio, esa amistad entre los hermanos ya no funciona.

-En la interpretación está la clave.

-Siempre tratamos de entender o intuimos algo, aunque tal vez en lo particular, en el detalle, se nos van las cosas. Por ejemplo, yo elaboré Cuentos populares mexicanos recolectando y describiendo muchos relatos orales de México. Y ahí también hay cuentos sexuales, cuentos pícaros y, sin embargo, el libro se publicó por el Fondo de Cultura Económica en una colección infantil.

-¿Cuál fue tu opinión en aquel momento?

-Yo les dije a los editores: está bien, pero hay cuentos que, estrictamente hablando, pueden ser muy perturbadores para un niño o simplemente que un niño no los pueda entender. Entonces, volvemos al problema de antes; es decir, los límites son muy extraños.

-¿Hay alguna conclusión que podamos sacar de esto?

-Yo pienso, de todos modos, que un niño lingüísticamente entrenado, digamos, que pueda leer con cierta solvencia literatura, puede leer prácticamente cualquier cosa.

-Ya que te gusta tanto el género, cuando eras chico ¿te contaban cuentos?

-No, no me contaban cuentos. No recuerdo que mi madre ni mi padre me hayan contado cuentos. Pero lo que sí recuerdo es que me aficioné muy temprano a la lectura y que leía cualquier cosa que caía en mis manos.

Fabio Morábito se hizo lector desde niño. Foto: Instagram

-¿Como qué?

-Esas cosas que caían en mis manos eran libros que le prestaban a mi madre. Yo nunca vi a mi madre comprar un libro, pero tenía amigos y amigas que le daban. Y una vez que leía un libro, ella lo dejaba por ahí y nunca me censuró.

-Vía libre. Muy bueno eso.

-Yo agarraba ese libro que había terminado de leer y empezaba con él. A veces me aburría o no entendía y lo dejaba. Pero muchas veces seguía. Era como una especie de rémora detrás de un tiburón, alimentándose así, como un parásito.

-Lo cual terminó dando sus frutos.

-Yo agradezco esa falta de censura, esa despreocupación un poco irresponsable de ella, porque finalmente fue lo que me permitió aficionarme a la lectura, a pesar de que nunca me habían contado cuentos.

-En el último capítulo los propios hermanos Grimm son los protagonistas del relato. Ahí Jacob dice que el de Hansel y Gretel es el mejor cuento de la tradición oral alemana. ¿Es su opinión o la tuya, Fabio?

-No, es la de él, porque además ese cuento no pertenece a ninguna tradición en concreto. Eso lo aprendí justamente cuando recopilé los cuentos orales de México.

-¿Cuál es la relación?

-En realidad, toda esa cuentística, toda esa narrativa, es una narrativa universal. Ahí, por ejemplo, en ese libro, encontré una versión de Hansel y Gretel perfecta, totalmente acorde con la de los hermanos Grimm, pero aclimatada en uno de los estados tropicales de México. Es decir, estos cuentos tienen esa capacidad de emigrar de un país a otro, de una cultura a otra, de un idioma a otro; y se aclimatan en cada lugar, pero no pierden su carácter universal, internacional.

-¿Y por qué, entonces, la apropiación de Jacob?

-Claro, los hermanos Grimm son alemanes y ese cuento que ellos están buscando pertenece a la tradición alemana. Pero eso no significa que haya nacido o surgido en Alemania. Efectivamente, es muy difícil saber dónde esos cuentos han surgido porque, repito, son más bien cuentos migratorios.

-En ese mismo capítulo se indaga el carácter de los relatos y, según se lee, cada zona le contagia el suyo. En algunas predominan los cuentos de los niños perdidos, en otras están llenos de brujas, un poco más allá puede haber distintos monstruos y así siguiendo. ¿Ese es el mecanismo?

-Sí, pero en la ficción. Yo no estaría seguro de si eso ocurre. No sabría decir si hay un tipo de cuento argentino y un tipo de cuento peruano. Me sería difícil, incluso, describir la literatura argentina, encontrarle una idiosincrasia distinta a la de la literatura mexicana o la literatura de Estados Unidos. Siempre me ha sido muy difícil este discurso nacionalista.

-¿Hay algún tipo de agrupación posible?

-No sé, tal vez instintivamente uno puede detectar ciertas particularidades. Pero, a la hora de describir, de definir la literatura de un país, encuentro que es una tarea casi imposible.

-Se comprende la complejidad de tu laberinto.

-Además de los cuentos orales, en el fondo también la literatura por escrito tiende a ser una literatura internacional y más ahora que, como lectores, leemos a menudo muchos más libros de otras lenguas que de la nuestra. Estamos tan expuestos a las traducciones que no sabemos muy bien cuáles son nuestras raíces idiosincrásicas, porque estamos expuestos prácticamente a todo lo que se escribe en el planeta.

"La literatura por escrito tiende a ser una literatura internacional", considera Fabio Morábito. Foto: Eterna Cadencia

-De todos modos, hay pinturas con fuerte color local, como el realismo mágico de García Márquez para Colombia, o los paisajes de Rulfo para evocar a México. Más complicado sería tender un lazo entre Argentina y las lucubraciones infinitas de Borges, ¿no?

-No lo sé, porque yo podría decirte, un poco de manera provocadora, que hay una zona en donde García Márquez y Borges se encuentran; una zona de irrealidad, una zona en donde la realidad material se transforma en otra cosa, se vuelve abstracta. Entonces, hay un Borges en García Márquez y al revés. Por lo tanto, no lo sé.

-¿Y Rulfo?

-De Rulfo ahora sabemos que sus mayores influencias eran los escritores del norte de Europa, suecos, finlandeses, noruegos. Y uno diría, pero ¿cómo es posible eso?

-¿Cómo es posible?

-Parece más bien que él se alimentaba de lo que le oía de los campesinos mexicanos y, sin embargo, esa influencia europea ha sido más que documentada y averiguada. Pasan cosas muy extrañas. En la literatura siempre es difícil definir nacionalidades.

-Y en tu caso, ¿qué dicen de vos tus lectores comunes y silvestres? ¿Te registran como italiano, como mexicano o como alguien venido de un lugar más exótico?

-(Ríe) Quién sabe. Me sorprendería que, a través de lo que leen, pudieran adivinar o confirmar mi biografía. En realidad, es una conclusión un poco apresurada, ¿no? Es como tratar de encontrar la vida de Shakespeare, este personaje del que no sabemos prácticamente nada, y a través de su obra reconstruir su vida de todos los días. Es una tarea imposible.

-También es difícil frenar el impulso.

-En realidad, hay una frontera muy fuerte entre la vida y lo que uno escribe. Por supuesto, hay vinculaciones y uno como escritor se alimenta de lo que ha vivido. Pero una vez que empieza a escribir todo cambia.

-¿Qué cambia?

-Uno entra en otro país, en otra dimensión, que es la tradición literaria. Y tanto lo hace imaginativamente como lingüísticamente. Por lo que siempre es muy problemático eso de encontrar vínculos entre la vida del escritor y lo que escribe, porque, a su vez, muchas veces vamos a encontrar ejemplos donde pareciera que no hay ninguna vinculación.

-Pero la tentación de ir en busca de esas líneas de contacto es irresistible, nos guste o no nos guste.

-Sí, sí claro, pero hay que abandonarla, yo creo (risas).

-Puesto que recién mencionaste a Shakespeare, resuena ahí el eco de Hamnet, por el libro o la película. Ahí se cuenta cómo su mujer estaba muy ligada al espíritu del bosque, algo que en tu historia es determinante.

-Sí. En mi libro, el protagonista secreto es el bosque. El título, Un bosque rodeado de árboles, es un poco la evidencia de que un bosque nunca termina. Y cuando creemos que termina, hay otros árboles que lo rodean; probablemente los árboles de otro bosque. Y así sucesivamente.

-¿Cómo interpretamos eso aquí?

-Que los cuentos infantiles, mejor dicho, todos los cuentos están metidos en un bosque. Es decir, cuando una historia nos emociona, nos atrapa y no queremos que termine, es que estamos en un bosque, un bosque sin salida. Y no queremos salir porque la estamos pasando muy bien.

-Estupenda alegoría.

-Bueno, yo creo que el bosque y la narración son elementos muy vinculados.

-Diría otra cosa más. El bosque es, quizás, un protagonista más importante que los demás. En tu relato, el bosque es un organismo vivo. Está más vivo que el resto de los personajes.

-Sí, claro. Cada personaje se las tiene que ver con el bosque de una manera distinta. Y la parte más triste de mi libro es, justamente, cuando Hansel y Gretel, al subir a la torre de vigilancia de los leñadores, descubren con tanta amargura cómo el bosque ha sido estropeado y talado por las manos del hombre.

-Impacta ese momento, sí.

-Se encuentran asombrados. Y esa es la parte verdaderamente triste de su historia, de su relación como hermanos, lo cual hace que precipite hacia una zona muy melancólica y oscura toda la novela.

Hansel y Gretel, el cuento en que se inspiró Morábito para su nueva novela.

-No solo a Hansel y Gretel los embarga la tristeza. Uno, como lector, siente lo mismo al ver el deterioro del bosque, los continuos claros que van abriendo las máquinas que manejan los leñadores que ya han dejado el hacha atrás.

-Eso es lo que quise decir, ver que ese bosque, que ellos habían vivido como una masa homogénea, ahora ya no lo es. Si hay algo que me da una enorme tristeza y rabia cuando veo documentales sobre el Amazonas son, precisamente, esas escenas, esos encuadres en donde el manto arbóreo homogéneo ya no lo es, está totalmente fragmentado, lacerado. Es una tristeza tremenda.

-Es el reflejo de la historia humana, a fin de cuentas, porque vos naciste en Alejandría y en un poema decís: "Yo vine al mundo/ en la ciudad más prostituida,/ más circular,/ más envidiada,/ todo se deteriora al acercarse a ella". Pero ahora estás en México, que es otra ciudad mítica, hecha sobre un lago y hoy también deteriorada.

-Parece que a mí la antigüedad me persigue, sí, porque vengo desde Alejandría, desde los faraones. Ando de pirámides a pirámides, ¿no?

-Un camino ancestral.

-No lo hice a propósito. Siempre me cayó todo esto encima. Nunca tuve que elegir nada (ríe).

-En tus transfiguraciones, los niñitos encantadores de los cuentos pasan a ser de víctimas a victimarios. Pero sucede algo parecido también en los dulces viejitos, que terminan mostrándose como los principales monstruos de tus relatos.

-Sí, hay una transformación que suele ocurrir en los cuentos. Como conocemos poco o mal la vida que vivimos y siempre hay giros inesperados, tanto en las personas como en las situaciones, un viejito candoroso se puede volver un monstruo y un niño chiquito, a medida que crece, se puede volver un adolescente incestuoso o un asesino potencial.

-Sucede. Al pie de la letra.

-Esto forma parte de lo que les pedimos a las historias. Que nos muestren hasta qué punto la vida puede llegar en todas sus ramificaciones.

-En el cruce de historias y significados culturales de tu libro, el personaje de Hansel, cuando se vuelve ducho en el manejo del arco y la flecha, lleva a evocar a Robin Hood, otra criatura de los bosques.

-Sí, puede ser. No había pensado en eso. Además, Hansel tiene una vocación de soledad y de justicia interiorizada. Cómo no. Eso es una prueba de cómo los personajes de estos cuentos tan tradicionales se conectan siempre en algún punto.

-Última relación antojadiza. Generalmente, en los relatos sobrenaturales o fantásticos, los bosques están habitados por ninfas, sátiros, hadas, duendes, ogros de todo tipo. En tu historia no hay muchas criaturas de este tipo. Quizá la más perturbadora de las apariciones sea el perro negro tuerto que, encima, acosa a los hermanos Grimm.

-Descubrí esa parte. No estaba contemplado el perro. Y poco a poco, sobre todo por el hecho de ser un perro tuerto, empezó a cobrar un cierto protagonismo.

-Claro. Ayuda a empujar el desenlace.

-Igual que yo no había pensado en los hermanos Grimm como final del libro. Pero entendí que esa historia ambientada en el bosque sobre Hansel y Gretel necesitaba un giro muy drástico para que el propio cuento se volviera protagonista.

-Un imaginativo giro narrativo.

-Bueno, así uno va escribiendo. De repente, por cuestiones de pura casualidad, un perro, que tiene un papel mínimo, empieza a tener casi un valor simbólico, que uno desconoce, pero que acepta y que siente que debe estar presente.