Un hallazgo de película: localizan en Roma el único libro original en lenguas huarpes

Este escrito de Luis de Valdivia publicado a principios del 1600 sobre las lenguas huarpes fue descubierto en Roma. Foto: Gentileza Mariana Guzzante.

El descubrimiento fue posible tras seguir las investigaciones de la lingüista chilena Nathalie Cancino Cabello, quien en 2017 logró deducir la ruta que habían seguido los antiguos archivos jesuitas desde España hasta el corazón de Italia.

Para los realizadores cuyanos, que venían rastreando el paradero del documento desde hace años, la experiencia se vivió como una verdadera investigación policial.

La historia del libro del jesuita Valdivia está atravesada por el misterio y las pérdidas a lo largo de 4 siglos. Foto: Gentileza Mariana Guzzante

"Empezamos a rastrear la historia de este libro sin saber que iba a ser tan apasionante, que casi se parece a un thriller de detectives bibliográficos. Realmente es como una película de detectives que van en busca de un libro perdido, y un poco esa es la intención a la hora de filmarlo, porque lo consideramos un tesoro lingüístico", explicó Mariana Guzzante, licenciada en Letras y profundamente vinculada desde su adolescencia con las comunidades huarpes del secano de Lavalle.

Un rastro marcado por desapariciones y libros prohibidos

La historia del libro de Valdivia está atravesada por el misterio y las pérdidas a lo largo de 4 siglos. De la tirada original de alrededor de 100 ejemplares impresos en Lima en 1607, la mayoría desapareció.

A fines del siglo XIX, el estudioso José Toribio Medina halló en Europa una copia fragmentada, y en 1943 el arqueólogo Fernando Márquez Miranda descubrió un ejemplar en millcayac en la Biblioteca Jesuita del Cusco, en Perú.

Sin embargo, tras fotografiar algunas páginas para realizar un facsímil, el volumen volvió a desaparecer misteriosamente de los anaqueles peruanos.

La pista definitiva condujo a Guzzante y Donoso hasta el barrio histórico de Roma, a pocos metros del Vaticano. Allí, un antiguo puente hoy clausurado conectaba la vieja sede de la misión jesuita -donde actualmente funciona un liceo secundario- con la Biblioteca Casanatense, fundada por el cardenal Girolamo Casanate bajo un estricto espíritu humanista y de acceso libre y gratuito.

En ese recinto, que guarda en un sector especial una copia de los libros censurados y condenados a la hoguera por la Santa Inquisición -como ediciones originales de Galileo Galilei y Martín Lutero marcadas con cruces de prohibición-, apareció el volumen cuyano dentro de la sección de libros raros (Rari).

Mariana Guzzante considera el hallazgo de los manuscritos sobre la gramática huarpe como un "tesoro lingüístico". Foto: Gentileza Mariana Guzzante.

Se presume que el propio Luis de Valdivia se lo obsequió y dedicó a su amigo, el obispo Bevilacqua, lo que permitió que el manuscrito de lenguas huarpes sobreviviera intacto hasta nuestros días.

"Tenerlo en las manos fue una emoción inmensa, después de haber estudiado tanto el derrotero de este material y encontrarlo en su edición original. Implicó una emoción infinita y lo consideramos para iniciar con esto un acto simbólico de restitución, para ver la posibilidad de que se generen nuevos ejemplares y puedan formar parte de las bibliotecas de las comunidades huarpes", señaló Mariana Guzzante sobre el impacto del descubrimiento y su deseo de que se conozca y divulgue en Mendoza.

El ejemplar único que reúne las dos lenguas huarpes, la millcayac y la allentiac, se conserva en la biblioteca Casanatense de Roma. Foto: Gentileza Mariana Guzzante.

El origen colonial: esclavitud y lenguas huarpes dormidas

Para comprender el valor de este documento, los investigadores se remontan a fines del siglo XVI, alrededor de 1590, cuando la región de Cuyo dependía administrativamente del Reino de Chile.

En aquel período, los encomenderos practicaban el traslado forzoso de los habitantes originarios de las lagunas de Guanacache, quienes eran arrastrados y obligados a cruzar a pie la cordillera de los Andes para trabajar en condiciones de esclavitud en las minas chilenas.

En ese contexto, el jesuita Luis de Valdivia -quien previamente había estudiado el mapudungún (idioma originario del pueblo mapuche) en la Araucanía y promovía estrategias de comunicación frente a la guerra- comenzó a entrevistar a los huarpes desarraigados en Chile.

Además de ser disparador para una película documental, los cineastas mendocinos desean que el libro pueda reproducirse para que llegue a las comunidades huarpes. Foto: Gentileza Mariana Guzzante

De esos interrogatorios sistematizó la gramática y redactó un confesionario, herramienta utilizada por las órdenes religiosas para indagar en las creencias y costumbres indígenas con fines de evangelización y control cultural.

"Es un libro que de alguna manera capturó dos lenguas, una cultura, y después desapareció, y esas lenguas desaparecieron; hoy son lenguas dormidas. Todo el mundo se basa en esos pequeños libritos que filmamos en Roma, porque no hay ningún otro registro escrito ni tampoco transmitido oralmente como sistema completo por las comunidades huarpes", explicó el cineasta sanjuanino Mariano Donoso.

Donoso llevará el hallazgo en la biblioteca romana a la segunda entrega de su Trilogía de los Pequeños Tratados. Foto: Gentileza Mariana Guzzante.

Donoso subrayó la sorpresa de los propios archivistas italianos ante la llegada de los realizadores: "Creo que somos los primeros habitantes de Cuyo que han ido a ver este libro. Nos decían los estudiosos de la biblioteca que no tenían idea de lo que significaban esos volúmenes y que eran muy poco consultados. Ahí está nuestra historia, y es tan historia mía como de los antepasados".

Sobre la Trilogía de los Pequeños Tratados

El viaje a Roma se concretó luego de que Guzzante y Donoso presentaran en octubre en Portugal la primera parte de su proyecto cinematográfico, "Saturno", en la competencia internacional de documentales de DOC Lisboa.

La obra forma parte de la Trilogía de los Pequeños Tratados, una saga autogestionada por ambos realizadores que explora el territorio, la memoria y la ausencia en el ecosistema de las lagunas secas de Guanacache, abarcando tanto el secano mendocino de Lavalle como el sur de San Juan.

La primera entrega, titulada “Saturno, o Pequeño Tratado de la Melancolía”, aborda la ceremonia de sanación del solsticio de invierno que se celebra cada 23 de junio en Lagunas del Rosario. Según explicó Donoso, la película gira en torno a "todo aquello que no está y solo queda la presencia de su ausencia: la lengua, las lagunas que antes formaban un inmenso sistema lacustre y hoy son un desierto".

El estreno mundial de la película "Saturno", de Mariana Guzzante y Mariano Donoso, fue en el Festival Doc Lisboa. Aquí, los realizadores mendocinos junto a los programadores Cecilia Barrionuevo y Luca D'Introno. Foto: Gentileza Mariana Guzzante.

El hallazgo de los manuscritos sobre las lenguas huarpes en la Biblioteca Casanatense será el eje de la segunda película de la saga, “La tigresa, o Pequeño Tratado de la Imagen”, cuyo estreno está previsto para mediados de 2027.

"Teníamos casi todo filmado y nos quedaba esa escena disparadora: la doble captura de una lengua atrapada en un papel en 1607 y la captura cinematográfica de ese libro en Roma", contó el director.

Un mapa distinto de América y el cierre de la trilogía

El proyecto audiovisual culminará con una tercera entrega aún más ambiciosa titulada “Mutus Liber, o Pequeño Tratado de la Magia” (Mutus liber significa "libro mudo" en latín).

En esta última parte, el documental entrelazará la peripecia histórica del confesionario sobre los huarpes de Luis de Valdivia con la investigación literaria de la escritora mendocina Mercedes Araujo, quien reconstruye la historia de sus antepasados, los hermanos Araujo, capitanes españoles que en el siglo XVI tuvieron a su cargo la encomienda de la margen de las lagunas -origen del topónimo Costa de Araujo- desde donde partieron muchos de los huarpes interrogados luego en Chile.

Para completar ese trazado, el equipo planea volver a filmar en Roma junto a Araujo y recorrer las bibliotecas nacionales de Argentina, Chile, Perú y México, reconstruyendo el derrotero del libro perdido.

La escritora mendocina Mercedes Araujo publicará una novela sobre sus antepasados. Y como se relaciona con la vida huarpe en las lagunas de Guanacache, su historia será parte de la última entrega de la trilogía de Donoso y Guzzante. Foto: Gentileza Alejandra Lopez.

De este modo, la trilogía propone repensar la cartografía histórica de Sudamérica, rescatando antiguos mapas coloniales donde las lagunas de Guanacache y el río Desaguadero figuraban como el centro geográfico y vital del continente.

"Es una trilogía compleja, porque la historia en sí es algo complejo y necesita de una atención especial; las simplificaciones y los resúmenes no han ayudado a la comprensión de nada. Estamos hablando de territorios atravesados por conquistas, por presencias, ausencias, siglos y culturas", concluyó Donoso.

El libro, con textos en allentiac y millcayac, es clave para la trilogía documental sobre las lenguas huarpes de Mariano Donoso y Mariana Guzzante. Aquí, ellos junto a su equipo en la biblioteca Casanatense de Roma. Foto: Gentileza Mariana Guzzante.

La UNCuyo dicta cursos sobre las dos lenguas huarpes

Este rescate documental hoy también dialoga con los cursos gratuitos de recuperación de la lengua millcayac y allentiac que dictan conjuntamente la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y la Universidad de Chile.

Estos cursos están destinados a la comunidad académica y al público en general. Proponen desarrollar competencias de comprensión y producción escrita y oral en millcayac y allentiac, las dos lenguas de la comunidad huarpe, y con ello colaborar en el proceso de recuperación lingüística de esa gramática olvidada y perdida.

Y que Mariano Donoso y Mariana Guzzante se comprometieron a poner en valor también a través del cine.