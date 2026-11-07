El Éxodo Jujeño llega a la pantalla con una película hecha por Mariano López con inteligencia artificial

"Con 'Misión: El Éxodo Jujeño' quería rescatar un episodio extraordinario de nuestro pasado que, a mi entender, no tiene la difusión ni el reconocimiento que realmente merece", dijo.

"El Éxodo Jujeño fue una demostración impresionante de sacrificio colectivo. Todo un pueblo que tuvo que abandonar sus hogares, dejar atrás sus pertenencias y renunciar a buena parte de lo que había construido por una causa mucho más grande como es nuestra independencia", aseguró Mariano.

"Mi intención fue que el espectador no solamente conociera lo que ocurrió, sino que pudiera sentirlo, emocionarse y, de alguna manera, viajar en el tiempo", explicó el realizador.

En cuanto a la idea de hacer una película en lugar de un cortometraje, Mariano dijo que siempre quiso hacerlo, pero por diferentes motivos nunca había podido concretarlo.

"Llevo más de 30 años trabajando en el mundo audiovisual y, cuando hice el cortometraje sobre el Cruce de los Andes, que tuvo una repercusión excelente, sentí que había llegado el momento de dar un paso más. Eso me dio el empujón que necesitaba para pensar: ¿y si ahora me animo a hacer una película entera?", aseguró.

Mariano López trabajó ocho horas por día durante tres meses para hacer una película con inteligencia artificial. Foto: Mariano López

Hacer la película le tomó a Mariano López unos 3 meses de "trabajo muy intenso". "Lo que no imaginaba del todo era la magnitud del desafío. Porque una cosa es hacer un cortometraje y otra muy distinta es sostener una historia durante más de una hora, con sus personajes, sus emociones, sus diálogos, sus escenarios y toda la continuidad que necesita una película", explicó.

López utilizó *Higgsfield*, una plataforma internacional especializada en la creación audiovisual mediante inteligencia artificial. El realizador cree que "Misión: El Éxodo Jujeño" podría convertirse en el primer largometraje argentino realizado íntegramente con inteligencia artificial. La película supera los 60 minutos, por lo que estamos hablando de un largometraje y no de un corto o mediometraje.

Hacer la película le tomó a Mariano López unos 3 meses de "trabajo muy intenso". Foto: Mariano López

Mariano y la oportunidad de entrevistar a un descendiente de Manuel Belgrano

Además, Mariano entrevistó a Manuel Belgrano, descendiente en quinta generación del prócer argentino. El contacto surgió gracias a Carlos María Marturet, vicepresidente del Instituto Belgraniano de la República Argentina.

Manuel pudo ver la película antes de su estreno oficial y aseguró: "Me gustó mucho, porque llega y he visto tantas representaciones, algunas me chocan por diversos motivos, porque le cambiaron la voz, y acá está natural, una persona que llega. Belgrano era una persona que tenía mucha llegada al pueblo y por eso pudo hacer mucho en Jujuy".

"Vi un Belgrano dispuesto a dar todo, a hablar con la gente, a dar órdenes, a ser una persona de acción, pero de una forma natural y sin tener que expresar nada forzado", dijo.

"El no era una persona de espíritu militar, pero no le tembló la mano cuando tuvo que tomar armas. Creo que fue una persona que se destacó en la conducción de ejércitos, eso marca lo que era él", manifestó el descendiente del héroe de la Patria.

Además, Manuel explica que el éxodo jujeño es una página olvidada y tapada en la historia argentina. "Con el éxodo jujeño se vivió un cambio en lo que fueron las guerras por la independencia, ya que el pueblo comenzó a tomar conciencia sobre lo que se estaba gestando", dijo.