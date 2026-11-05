La inteligencia artificial genera miedo e incertidumbre entre los mendocinos

“Siete de cada 10 mendocinos cree que un famoso, un familiar o una autoridad lo puede contactar de golpe y ser víctima de un delito porque es un réplica del contenido original, porque le pueden clonar la voz, la imagen”.

El especialista explicó que la capacidad de clonar la voz, en algunas herramientas es asombrosa. “Estas situaciones se generan porque el ardid y el engaño se arman con sensación de urgencia, de peligro de algo importante para la víctima”.

Además, de cada 10 personas, 5 se siente muy inseguros porque creen es muy difícil darse cuenta.

El riesgo de quedarse afuera del sistema

De hecho, el 66,58% de los encuestados considera que corre algún riesgo de quedar fuera del sistema por no dominar la inteligencia artificial. Dentro de ese grupo, el 38,27% siente que el riesgo es muy alto y teme quedar marginado si no aprende a utilizarla en el corto plazo.

-¿Son las personas de mayor edad las que están más preocupadas?, le consultamos a González Perejamo.

“Nos dio un resultado llamativo: quiénes más preocupados están son los jóvenes. Porque al conocer de qué es capaz la herramienta tienen una preocupación razonable y fundada. Después los mayores de 65 años, por una cuestión de brecha digital, de falta de alfabetización en estas herramientas, también se siente excluidos”.

Explicó que en el temor de quedarse fuera del sistema por no manejar las distintas herramientas tecnológicas, no se limita solo al campo del trabajo, sino que es transversal a todas las dimensiones de la vida social.

“Hoy querés buscar el hotel para un viaje, o los precios de un producto. Todas estas cuestiones están condicionadas por herramientas de IA, que han atravesado casi todas las variables de la vida en sociedad. El riesgo de no manejar las herramientas es superior”.

Por eso, 2 de cada 3 mendocinos cree que el riesgo es alto si no conoce el manejo de al menos algunas inteligencias artificiales.

“Hay un 38,5% que dice que si no investiga pronto va a quedar totalmente marginado del sistema. Estamos hablando de más de uno de cada tres mendocinos, y casi 4 de cada 10”.

El titular de Demokratía opinó que el consejo para la ciudadanía en la era de la IA, es que hay que retomar el valor de lo humano.

Como vemos, estos resultados exponen una paradoja: mientras la inteligencia artificial avanza y transforma la manera de trabajar, comunicarse y acceder a la información, una parte importante de la sociedad todavía no se siente preparada para enfrentar sus desafíos.

Esta es la entrevista a Nicolás González Perejamo en El Siete: