Como es de publico conocimiento, la lengua de suegra o sansevieria es una de las suculentas ideales para decorar la casa y darle un toque de naturaleza a cualquier rincón. Sin embargo, una planta tropical, nativa de Latinoamérica, es tendencia en nuestro continente por el poder ornamental que aporta a la sala.
Fin del reinado de la lengua de suegra o sansevieria: la planta tropical que es tendencia en Latinoamérica por sus hojas elegantes y sofisticadas
Si en tu living tenés una lengua de suegra o sansevieria, es mejor que la reemplaces por esta planta tropical que es tendencia
La lengua de suegra o sansevieria pasó de moda: la planta tropical que es tendencia por su belleza
En los últimos meses, una planta tropical comenzó a llamar la atención de los amantes de la jardinería y amenazar con quitarle el reinado a la lengua de suegra. Se trata de la calathea picturata, una especie de aspecto exótico que conquista por sus hojas ornamentales, sus contrastes de colores y una elegancia difícil de ignorar.
La calathea picturata se destaca por sus hojas grandes, ovaladas y ligeramente alargadas, que presentan una combinación de tonalidades verdes, plateadas y oscuras. Algunas variedades tienen el centro de las hojas en un verde claro o plateado, rodeado por bordes de un verde intenso que genera un contraste muy atractivo.
Esta característica la convierte en una alternativa ideal para quienes buscan incorporar un toque sofisticado y natural a los ambientes del hogar. A diferencia de la lengua de suegra, conocida por sus hojas rígidas y verticales, la calathea picturata ofrece un follaje más amplio, expresivo y decorativo.
Además, pertenece a las plantas tropicales de follaje ornamental, por lo que resulta especialmente interesante para decorar salas, dormitorios, recibidores y espacios interiores con buena iluminación. Su presencia aporta volumen, color y una apariencia selvática sin necesidad de recurrir a flores llamativas.
Cómo cuidar la calathea picturata para mantener sus hojas elegantes
Aunque su belleza puede hacer pensar que necesita demasiadas atenciones, la calathea picturata se desarrolla adecuadamente cuando recibe los cuidados apropiados. El primer aspecto que hay que considerar es la iluminación: esta planta necesita luz indirecta brillante, pero debe mantenerse alejada de los rayos solares directos, que pueden quemar sus hojas y deteriorar sus colores.
El riego también es fundamental. Esta planta tropical necesita un sustrato ligeramente húmedo, aunque nunca encharcado. Lo recomendable es comprobar la humedad de la tierra antes de volver a regar y utilizar una maceta con buen drenaje.
Otro factor importante es la humedad ambiental. Al proceder de ciudades tropicales, agradece los ambientes húmedos y las temperaturas cálidas, por lo que conviene evitar las corrientes de aire frío y los cambios bruscos de temperatura.