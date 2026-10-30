Colocar una cinta roja en las hojas de la lengua de suegra o sansevieria: para qué sirve

Por qué recomiendan colocar una cinta roja en las hojas de la lengua de suegra o sansevieria

La lengua de suegra ocupa un lugar de honor dentro del Feng Shui. Dentro de la filosofía milenaria china, el color rojo representa el elemento fuego. Es el tono de la vitalidad, la pasión, la buena suerte y la protección activa. Por su parte, la sansevieria se caracteriza por sus hojas erguidas y afiladas como espadas, un atributo que simboliza la capacidad de cortar las malas vibraciones y frenar las envidias.

Al combinar la fuerza de la planta con el poder del color rojo, se genera un amuleto protector poderoso. La función principal de la cinta roja en la sansevieria es: