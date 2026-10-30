La lengua de suegra o sansevieria, de las suculentas más populares, no solo se destaca por su poder ornamental, sino también por sus cualidades energéticas. En este caso, el Feng Shui nos explica para qué sirve atar una cinta roja en las hojas de dicha planta.
Colocar una cinta roja en las hojas de la lengua de suegra o sansevieria: para qué sirve
Si tenés una lengua de suegra o sansevieria, descubrí por qué tenés que atarle una cinta roja en sus hojas
Por qué recomiendan colocar una cinta roja en las hojas de la lengua de suegra o sansevieria
La lengua de suegra ocupa un lugar de honor dentro del Feng Shui. Dentro de la filosofía milenaria china, el color rojo representa el elemento fuego. Es el tono de la vitalidad, la pasión, la buena suerte y la protección activa. Por su parte, la sansevieria se caracteriza por sus hojas erguidas y afiladas como espadas, un atributo que simboliza la capacidad de cortar las malas vibraciones y frenar las envidias.
Al combinar la fuerza de la planta con el poder del color rojo, se genera un amuleto protector poderoso. La función principal de la cinta roja en la sansevieria es:
- Aptitud para bloquear envidias y mal de ojo: la cinta actúa como un escudo protector que absorbe cualquier intención negativa antes de que ingrese al entorno familiar
- Activar el flujo de la abundancia: el color fuego enciende la energía de crecimiento de la planta, convirtiéndola en un imán para la prosperidad económica y las buenas oportunidades
- Equilibrar el Chi interior: transforma el estancamiento energético en un flujo dinámico y positivo dentro de las habitaciones
Dónde colocar la sansevieria con cinta roja para maximizar su poder
El lugar donde ubiqués a tu sansevieria será determinante para obtener sus beneficios energéticos:
- Entrada principal de la casa: es la ubicación estrella. Situarla cerca de la puerta de acceso frena la carga negativa proveniente del exterior y cuida la privacidad del hogar
- Salón o área de trabajo: estimula la claridad mental, protege frente a la competencia desleal y promueve el éxito en proyectos financieros
- Evitar en el dormitorio: al tener una energía erguida e intensa (Ying/Yang muy activo), no suele recomendarse cerca de la cama si buscás un descanso profundo
Para realizar el ritual, basta con tomar una cinta de tela roja y atarla de forma suave rodeando un manojo de sus hojas o en la parte inferior del tallo, asegurándote de no apretar ni dañar la estructura vegetal de la lengua de suegra.