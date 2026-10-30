En 1942, Gran Bretaña experimentó con un barco de hielo de 610 metros para combatir a los submarinos alemanes

La propuesta del buque contemplaba una estructura de aproximadamente 610 metros de longitud y 90 metros de anchura. Para construirla, los investigadores desarrollaron el pykrete, un material formado por agua congelada y pulpa de madera que mejoraba la resistencia del hielo convencional. El proyecto también requería aislamiento y sistemas de refrigeración para controlar el deshielo.

El barco de hielo de 610 metros que nunca pasó de los planos

Las investigaciones avanzaron en Canadá, donde en 1943 se construyó un prototipo en el lago Patricia, cerca de Jasper, en Alberta. Según el Museo de Aviación de Alberta, la estructura medía unos 18 metros de largo y nueve de ancho, y pesaba aproximadamente 1.000 toneladas. El experimento permitió comprobar que una plataforma de este material podía mantenerse a flote.

Sin embargo, llevar la idea a escala real planteaba importantes dificultades. La fabricación del material requería enormes cantidades de pulpa de madera y el sistema de refrigeración aumentaba considerablemente la complejidad y el coste de la construcción. Además, los avances en los radares, los aviones de mayor autonomía y la protección proporcionada por los buques de escolta redujeron la necesidad de una base aérea flotante de semejantes dimensiones.