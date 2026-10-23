Una tormenta dejó ver un barco oculto durante 236 años: combatió la Revolución y cazó ballenas en el Ártico

Una fuerte tormenta en una isla de Escocia dejó al descubierto un antiguo navío que luchó en guerras, cazó ballenas en el hielo y finalmente encalló durante un temporal producido hace casi 130 años. Todos los detalles del increíble descubrimiento y su historia.
El impactante rescate de un naufragio de 250 años
En 2024, una tormenta llegó a la isla de Sanday, ubicada al norte de Escocia, era tan fuerte que movió la arena de la playa y dejó al descubierto las maderas de un barco gigante que llevaba enterrado 236 años. Al ver los restos de madera salir de las dunas, los vecinos de la isla no dudaron en actuar para protegerlos y poco después los científicos evitaron que la madera se arruinara al guardarla en tanques de agua dulce.
Sin embargo, el descubrimiento fue tan llamativo que había que conocer sobre el barco, su travesía, su historia. Para saber el nombre y la antigüedad, por ejemplo, los expertos usaron la ciencia. Estudiaron los anillos de crecimiento de la madera y descubrieron que el roble venía del sur de Inglaterra y era de mediados del siglo dieciocho. Asimismo, los documentos de la época confirmaron que se trataba del Earl of Chatham.
Las dos vidas del barco y su trágico final
La nave se construyó en el año 1749 con el nombre de HMS Hind y era un barco de guerra con 24 cañones. En sus primeros años luchó en batallas militares en Canadá y protegió barcos durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos.
En 1784 fue vendido a dueños privados, cambió su nombre a Earl of Chatham y se convirtió en un barco para cazar ballenas en el Ártico. En esa época, el aceite de ballena era muy valioso porque servía para encender las luces de las ciudades, suavizar telas y lubricar las máquinas de las fábricas.
Finalmente, en el año 1788, una tormenta desvió el barco de su ruta y lo hizo chocar contra las costas de la isla y lo hizo reaparecer entre la arena en 2024.
En pocas palabras
- Hallazgo histórico: una tormenta en Escocia reveló un barco hundido hace 236 años.
- Revolucionario y ballenero: la nave combatió en guerras y cazó ballenas en el Ártico.
- Identidad confirmada: el navío fue identificado como el Earl of Chatham, construido en 1749.