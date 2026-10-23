Una tormenta dejó ver un barco oculto durante 236 años: combatió la Revolución y cazó ballenas en el Ártico

El impactante rescate de un naufragio de 250 años

En 2024, una tormenta llegó a la isla de Sanday, ubicada al norte de Escocia, era tan fuerte que movió la arena de la playa y dejó al descubierto las maderas de un barco gigante que llevaba enterrado 236 años. Al ver los restos de madera salir de las dunas, los vecinos de la isla no dudaron en actuar para protegerlos y poco después los científicos evitaron que la madera se arruinara al guardarla en tanques de agua dulce.

Una tormenta removió la arena de una playa en Sanday y dejó al descubierto restos del naufragio.

Sin embargo, el descubrimiento fue tan llamativo que había que conocer sobre el barco, su travesía, su historia. Para saber el nombre y la antigüedad, por ejemplo, los expertos usaron la ciencia. Estudiaron los anillos de crecimiento de la madera y descubrieron que el roble venía del sur de Inglaterra y era de mediados del siglo dieciocho. Asimismo, los documentos de la época confirmaron que se trataba del Earl of Chatham.