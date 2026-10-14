En una nueva escalada de las tensiones comerciales, Estados Unidos ha puesto sobre la mesa una medida que podría encarecer el comercio marítimo español. Se trata de cobrar 200.000 dólares, unos 180.000 euros, por cada viaje de los barcos mercantes con bandera española que entren en sus puertos.
Estados Unidos le dice basta a España y cobra una multa de 180.000 euros a los barcos con bandera española
Estados Unidos propone cobrar 180.000 euros por viaje a los buques mercantes españoles y restringir la entrada de varios productos tras una disputa por el acceso de barcos estadounidenses a puertos españoles.
La propuesta incluye, además, restricciones a la importación de determinados productos españoles y abre un nuevo frente entre Washington y Madrid. El anuncio de las multas a estos barcos se conoció este miércoles, 14 de octubre, después de que la Comisión Marítima Federal de Estados Unidos (FMC, por sus siglas en inglés) concluyera una investigación iniciada en diciembre de 2024.
Tres barcos de Estados Unidos en el origen de la disputa con España
El organismo considera que España perjudicó al transporte marítimo estadounidense al impedir que determinados buques con bandera de ese país accedieran a sus puertos. El conflicto tiene un antecedente concreto. En noviembre de 2024, España denegó la entrada a tres buques estadounidenses vinculados al Programa de Seguridad Marítima de Estados Unidos: el Maersk Seletar, el Maersk Denver y el Maersk Hartford.
Las embarcaciones transportaban mercancías con origen o destino en Israel, en un contexto marcado por la guerra en Gaza y las restricciones españolas al tránsito de material militar relacionado con el conflicto. La FMC sostiene que estas decisiones generaron condiciones desfavorables para el comercio marítimo estadounidense.
Según su investigación, las restricciones afectan a la capacidad de los barcos estadounidenses para transportar mercancías entre puertos extranjeros y dificultan tanto las exportaciones como el desarrollo de la marina mercante del país.
Cosméticos, aceite y cerámica, entre los productos afectados
La respuesta que plantea Washington no se limita a los barcos. La propuesta contempla posibles restricciones a la entrada de productos españoles en el mercado estadounidense, con categorías como perfumería y cosméticos, aceites y grasas, cerámica, artículos de piedra, azúcar y productos de confitería.
De aprobarse, las medidas podrían añadir dificultades a las empresas españolas que venden estos productos en Estados Unidos. Sin embargo, el alcance económico dependerá de las restricciones que finalmente se adopten y de cómo se apliquen.
Por ahora, los 200.000 dólares por viaje no constituyen una tasa que ya se esté cobrando. La FMC ha abierto un periodo de consulta pública para recibir observaciones antes de decidir qué medidas aplicar y ofrecerá al Gobierno español la posibilidad de solicitar una audiencia.
España, por su parte, ha defendido que sus decisiones responden a la legislación española, europea e internacional y que las restricciones se aplicaron de forma no discriminatoria. El procedimiento deberá avanzar antes de que pueda determinarse si las represalias entran en vigor.
En pocas palabras
- Estados Unidos: Propone multar a barcos mercantes españoles con 180.000 euros por viaje.
- Disputa: Se origina por la restricción de España al acceso de tres buques de EE.UU. a sus puertos.
- Repercusiones: La medida podría incluir restricciones a productos españoles como cosméticos y cerámica.