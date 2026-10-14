Estados Unidos le dice basta a España y cobra una multa de 180.000 euros a los barcos con bandera española

Las embarcaciones transportaban mercancías con origen o destino en Israel, en un contexto marcado por la guerra en Gaza y las restricciones españolas al tránsito de material militar relacionado con el conflicto. La FMC sostiene que estas decisiones generaron condiciones desfavorables para el comercio marítimo estadounidense.

Según su investigación, las restricciones afectan a la capacidad de los barcos estadounidenses para transportar mercancías entre puertos extranjeros y dificultan tanto las exportaciones como el desarrollo de la marina mercante del país.

Cosméticos, aceite y cerámica, entre los productos afectados

La respuesta que plantea Washington no se limita a los barcos. La propuesta contempla posibles restricciones a la entrada de productos españoles en el mercado estadounidense, con categorías como perfumería y cosméticos, aceites y grasas, cerámica, artículos de piedra, azúcar y productos de confitería.

De aprobarse, las medidas podrían añadir dificultades a las empresas españolas que venden estos productos en Estados Unidos. Sin embargo, el alcance económico dependerá de las restricciones que finalmente se adopten y de cómo se apliquen.

Por ahora, los 200.000 dólares por viaje no constituyen una tasa que ya se esté cobrando. La FMC ha abierto un periodo de consulta pública para recibir observaciones antes de decidir qué medidas aplicar y ofrecerá al Gobierno español la posibilidad de solicitar una audiencia.

España, por su parte, ha defendido que sus decisiones responden a la legislación española, europea e internacional y que las restricciones se aplicaron de forma no discriminatoria. El procedimiento deberá avanzar antes de que pueda determinarse si las represalias entran en vigor.