Según relató, ella misma pidió la intervención de la Justicia Federal para indagar la supuesta vinculación entre la pirotecnia y la droga (el narcotráfico es delito federal). Mencionó el trabajo con la fiscalía a cargo de María Gloria André y señaló que existe una causa abierta.

“Lo que sí se ha determinado es que no tiene nada que ver con la droga”, sostuvo.

Rus agregó que el rumor viene de lejos: lo recuerdan, dijo, comisarios que llevan más de 30 años en la fuerza.

Por qué Rus descarta la versión de la "narcoseñal"

El mito sostiene que, así como Batman proyecta su signo sobre el cielo, los narcos usan los fuegos artificiales para dar "mensajes" en sus zonas.

Para la ministra, la hipótesis de un aviso pirotécnico adolece de un problema elemental: ¿qué utilidad tendría anunciar algo todos los días, a la misma hora y en el mismo lugar?

“No tiene sentido, y es caro”, planteó. Su razonamiento también pasó por las cuentas: “No te voy a decir que hacen un estudio de mercado, pero claramente tratan de reducir costos”.

Rus sostuvo, además, que quienes comercializan drogas ya utilizan Telegram y otras redes para enviar avisos.

Al explicar qué habían encontrado, mencionó una variedad de situaciones: “Hay distintas cosas, desde fiestas a gente que tiene eso y tira, es una cuestión también muy cultural”. No precisó qué proporción corresponde a cada caso.

Tampoco por qué cada noche, justo a las 12, vuelven a escucharse las detonaciones.

Leyenda urbana y venta ilegal de pirotecnia

El misterio se abordó en una nota de Diario UNO publicada el 20 de julio de 2025. Su relevamiento reunió explicaciones de vecinos y fuentes policiales.

Las versiones tampoco coincidían entre los policías consultados. Mientras una fuente cuestionaba la lógica de avisar con estruendos que había droga disponible, otra relacionaba los estallidos con su distribución.

La nota también recuperaba otra conocida interpretación del paisaje barrial: las zapatillas colgadas de los cables como presunta señal de un punto de venta.

El problema concreto que Rus remarcó fue la comercialización ilegal de pirotecnia. “Hay una gran comercialización ilegal de pirotecnia”, evaluó, y reclamó que continúe el trabajo sobre ese circuito.

La ministra explicó que el tema está contemplado en el Código de Contravenciones y que muchos municipios tienen sus propias ordenanzas. Por eso subrayó que los controles también requieren una intervención municipal.

Un cargamento de pirotecnia secuestrado por Gendarmería Nacional. Foto: Gendarmería Nacional

Los mitos de la medianoche

Por lo demás, la medianoche tiene una larga carrera en los relatos populares de Cuyo. Antes de adjudicarles mensajes secretos a los cohetes, las historias del campo ya reservaban esa hora para apariciones y trueques inquietantes.

Una de esas leyendas dice que quien se sienta bajo una higuera con una guitarra, a medianoche, puede recibir clases del mismísimo diablo. El libro "El Mandinga. Historias del diablo en la zona central de Chile" recoge esa creencia al otro lado de la cordillera: el visitante infernal guía las manos del aprendiz y lo convierte en un guitarrista extraordinario.

Afortunadamente, nadie ha visto al diablo entre los petardos nocturnos de Mendoza.

Por ahora.