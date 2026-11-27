El vinagre no actúa como un recubrimiento antiadherente mágico, pero sí sirve para quitar películas finas o restos secos que quedan en el fondo de la sartén y hacen que la clara se adhiera. Antes de aplicarlo, verificá que sea vinagre apto para alimentos (como el de vino blanco) y nunca vinagre de limpieza o destilado de uso doméstico.

Cómo funciona la técnica con vinagre antes de freír huevos

Muchas veces una sartén parece limpia a simple vista, pero conserva restos quemados, rastros de preparaciones anteriores o una capa desigual que arruina un huevo frito y lo termina convirtiendo en un revuelto.