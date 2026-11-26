La arquitectura moderna ha logrado algo realmente increíble en las Islas Maldivas. Gracias a una impresionante construcción levantada sobre y bajo el agua, esta gran mansion combina un diseño sencillo con el océano, dejando que las personas disfrutar la vida marina desde el fondo del mar.
Construyeron una mansión con muros de acero, hormigón y acrílico para que sus instalaciones queden 5 metros bajo el agua
Esta joya de la arquitectura es una mansión de dos niveles y con un peso de 600 toneladas traídas en barco para crear dos mundos en una sola vivienda
En las cristalinas aguas del océano Índico hay una creación impresionante con la construcción de The Muraka, la primera mansión submarina de gran lujo construida en el mundo.
Construyeron una mansión con muros de acero, hormigón y acrílico para que sus instalaciones queden 5 metros bajo el agua
Esta emblemática mansión hotelera se destaca por su diseño arquitectónico único distribuido en dos niveles independientes. La gran novedad de esta obra está en que sus instalaciones principales quedan expuestas exactamente a cinco metros bajo el agua a más de 16 pies de profundidad, permitiendo a las personas descansar literalmente en el fondo del mar.
El proceso de construcción fue todo un desafío técnico dentro de la ingeniería y arquitectura marina. El módulo subacuático, de 600 toneladas de peso, tuvo que ser fabricado en Singapur y transportado en barco hasta el atolón Alifu Dhaalu para sumergirse con absoluta precisión junto al arrecife.
Para garantizar la máxima seguridad y firmeza frente a la presión oceánica, los constructores combinaron marcos de acero, bases sólidas de hormigón y un gran domo curvo fabricado en acrílico transparente. Esta combinación de materiales resistentes asegura una protección completa mientras ofrece una visibilidad panorámica deslumbrante.
La mansión ofrece a una experiencia habitacional dividida en dos ambientes principales conectados por ascensor y escalera en espiral. En la superficie sobresale un amplio espacio de 505 metros cuadrados con salas, comedores, dormitorios adicionales y una terraza panorámica con piscina infinita.
Sin embargo, la mayor joya arquitectónica se encuentra en el nivel inferior sumergido de 110 metros cuadrados. Allí, el dormitorio principal y el baño privado quedan completamente protegidos por la cúpula acrílica, ofreciendo una vista panorámica de 180 grados para observar tiburones de arrecife, peces cirujano y peces loro nadando a pocos centímetros de la cama.
Además del lujo, la estructura metálica y de hormigón colocada bajo el agua ha permitido el crecimiento paulatino de especies de coral sobre sus muros. De este modo, la mansión funciona como un arrecife artificial sumergiendo sus instalaciones habitacionales en las profundidades del océano.
En pocas palabras
- Arquitectura submarina: se construyó una mansión de dos niveles con instalaciones a 5 metros bajo el agua.
- Materiales y desafío: utilizó acero, hormigón y acrílico, con un módulo de 600 toneladas transportado desde Singapur.
- Experiencia única: ofrece vistas al océano desde el dormitorio principal sumergido y funciona como un arrecife artificial.