El proceso de construcción fue todo un desafío técnico dentro de la ingeniería y arquitectura marina. El módulo subacuático, de 600 toneladas de peso, tuvo que ser fabricado en Singapur y transportado en barco hasta el atolón Alifu Dhaalu para sumergirse con absoluta precisión junto al arrecife.

Para garantizar la máxima seguridad y firmeza frente a la presión oceánica, los constructores combinaron marcos de acero, bases sólidas de hormigón y un gran domo curvo fabricado en acrílico transparente. Esta combinación de materiales resistentes asegura una protección completa mientras ofrece una visibilidad panorámica deslumbrante.

La mansión hotelera tiene un baño y un dormitorio sumergido bajo el mar.

La mansión ofrece a una experiencia habitacional dividida en dos ambientes principales conectados por ascensor y escalera en espiral. En la superficie sobresale un amplio espacio de 505 metros cuadrados con salas, comedores, dormitorios adicionales y una terraza panorámica con piscina infinita.

Sin embargo, la mayor joya arquitectónica se encuentra en el nivel inferior sumergido de 110 metros cuadrados. Allí, el dormitorio principal y el baño privado quedan completamente protegidos por la cúpula acrílica, ofreciendo una vista panorámica de 180 grados para observar tiburones de arrecife, peces cirujano y peces loro nadando a pocos centímetros de la cama.

Además del lujo, la estructura metálica y de hormigón colocada bajo el agua ha permitido el crecimiento paulatino de especies de coral sobre sus muros. De este modo, la mansión funciona como un arrecife artificial sumergiendo sus instalaciones habitacionales en las profundidades del océano.