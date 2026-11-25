Imagina caminar por una de las ciudades más hermosas del mundo sin saber que, justo debajo de tus pies te sostiene una inmensa estructura de madera. Así ocurre con Venecia, una construcción sobre las aguas de una laguna que representó una obra única de la arquitectura con tan solo troncos de madera.
Construyeron una metrópoli sobre pilotes de madera y sus instalaciones sostienen una ciudad entera sobre un bosque submarino
Se trata de una de las mejores joyas de arquitectura por el simple hecho de sostener a una ciudad entera sobre un bosque submarino
Hace más de 1600 años, buscaron refugio en los terrenos blandos de una laguna al noreste de Italia para escapar de las invasiones. Levantar una metrópoli de piedra sobre un pantano fangoso parecía una locura imposible, pero la necesidad impulsó una asombrosa obra de ingeniería: crear una ciudad sobre pilotes de madera y sostener sus instalaciones sobre un bosque submarino.
Construyeron una ciudad sobre pilotes de madera y sus instalaciones se sostienen sobre un bosque bocabajo
Para lograr esta construcción, los antiguos venecianos desarrollaron un cuidadoso método paso a paso. Afilaban millones de troncos de árboles como si fueran lápices gigantes. Luego, los trabajadores los clavaban muy juntos en el barro usando grandes mazos hasta atravesar el fango y alcanzar una capa de tierra muy firme llamada caranto.
La cantidad de madera utilizada fue una hazaña dentro de la arquitectura de este nivel; por ejemplo, solo para sostener la Basílica de Santa Maria della Salute se clavaron más de 1.150.000 pilotes. Una vez hincados, cortaban los extremos superiores horizontalmente para dejarlos nivelados por debajo del agua.
Sobre esta base de madera colocaban tablones de alerce y cimientos de piedra de Istria resistente a la sal marina, sobre la cual finalmente se paraban los muros de ladrillo y los palacios. Sin embargo, el gran misterio para muchos es tratar de entender cómo esa madera ha resistido durante siglos sin pudrirse bajo el agua.
La respuesta está en la falta de oxígeno: al estar sumergidos por debajo del nivel del agua, los troncos no tienen contacto con el aire, lo que impide el crecimiento de bacterias u hongos que causan la descomposición. Además, los minerales disueltos en la laguna penetraron los troncos con el tiempo, petrificándolos gradualmente hasta darles una resistencia similar a la de la piedra.
Actualmente, Venecia no flota como una plataforma suspendida sobre el mar, sino que descansa sobre millones de troncos de aliso, roble y alerce que trabajan en conjunto con el suelo. Aunque los pilotes están enterrados y no se pueden ver a simple vista desde las embarcaciones o las calles, es una parte invisible bajo el agua que sigue manteniendo en pie a la ciudad.
En pocas palabras
- Construcción Veneciana: millones de pilotes de madera sostienen la ciudad sobre un bosque submarino.
- Ingeniería Antigua: la madera se preserva por falta de oxígeno, petrificándose con minerales.
- Soporte Oculto: los pilotes, invisibles bajo el agua, son esenciales para la estabilidad de Venecia.