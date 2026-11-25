La cantidad de madera utilizada fue una hazaña dentro de la arquitectura de este nivel; por ejemplo, solo para sostener la Basílica de Santa Maria della Salute se clavaron más de 1.150.000 pilotes. Una vez hincados, cortaban los extremos superiores horizontalmente para dejarlos nivelados por debajo del agua.

Sobre esta base de madera colocaban tablones de alerce y cimientos de piedra de Istria resistente a la sal marina, sobre la cual finalmente se paraban los muros de ladrillo y los palacios. Sin embargo, el gran misterio para muchos es tratar de entender cómo esa madera ha resistido durante siglos sin pudrirse bajo el agua.

En la construcción, la cimentación en profundidad es la que se llevó a cabo en Venecia, Italia.

La respuesta está en la falta de oxígeno: al estar sumergidos por debajo del nivel del agua, los troncos no tienen contacto con el aire, lo que impide el crecimiento de bacterias u hongos que causan la descomposición. Además, los minerales disueltos en la laguna penetraron los troncos con el tiempo, petrificándolos gradualmente hasta darles una resistencia similar a la de la piedra.

Actualmente, Venecia no flota como una plataforma suspendida sobre el mar, sino que descansa sobre millones de troncos de aliso, roble y alerce que trabajan en conjunto con el suelo. Aunque los pilotes están enterrados y no se pueden ver a simple vista desde las embarcaciones o las calles, es una parte invisible bajo el agua que sigue manteniendo en pie a la ciudad.