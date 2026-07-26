La ciudad construida sobre millones de árboles que desde hace más de 1.600 años desafía al mar

Para hacer habitable este terreno inestable, la ciudad fue construida sobre millones de pilotes de madera clavados verticalmente en el suelo, formando una especie de "bosque invertido". Estos pilotes fueron elaborados con árboles de alerce, roble, aliso, pino, abeto y olmo, con longitudes que iban desde menos de un metro hasta unos 3,5 metros.

Los árboles que sostienen a Venecia

Durante siglos, esta inmensa estructura ha sostenido palacios de piedra, iglesias y altos campanarios, convirtiéndose en una de las mayores hazañas de la ingeniería antigua gracias al aprovechamiento de las propiedades físicas de la madera y del entorno acuático.

Nadie sabe con exactitud cuántos millones de pilotes permanecen bajo Venecia. Solo los cimientos del puente de Rialto descansan sobre unos 14.000 postes de madera, aunque los especialistas estiman que para construir toda la ciudad se utilizaron más de 10 millones de pilotes. Muchos de estos árboles fueron transportados desde los Alpes, una tarea que requirió una logística extraordinaria para la época.

El avance del mar sobre esta ciudad

A pesar de la resistencia de sus cimientos, Venecia continúa hundiéndose entre uno y dos milímetros por año debido a un fenómeno conocido como subsidencia. El enorme peso de los edificios comprime lentamente el suelo blando y arcilloso de la laguna. Además, la ciudad se encuentra sobre la placa tectónica del Adriático, que se inclina y se desliza gradualmente bajo los montes Apeninos, lo que provoca que algunas zonas, especialmente el sector oriental, desciendan con mayor rapidez.

Sin embargo, el hundimiento no se debe a que la madera se pudra o pierda resistencia. Al permanecer sumergidos en un ambiente con muy poco oxígeno, los pilotes se conservan durante siglos. Lo que realmente se compacta es el suelo de lodo y arcilla sobre el que descansan, mientras los cimientos de madera continúan sosteniendo gran parte de la ciudad.

¿Cómo es vivir en Venecia?

Venecia se encuentra en el corazón de la laguna del mismo nombre, en el mar Adriático, y se extiende sobre 118 islas unidas por puentes y canales. Aunque en la actualidad se emplean técnicas modernas para reforzar sus cimientos, los pilotes originales siguen cumpliendo su función como las raíces ocultas de una ciudad única en el mundo.

Durante siglos, Venecia fue una poderosa república marítima y uno de los principales centros comerciales entre Oriente y Occidente. También se convirtió en un referente del arte, la arquitectura y la música. Hoy, su principal atractivo sigue siendo su particular forma de vida: aquí no circulan automóviles, sino que las personas se desplazan a pie o en embarcaciones como las tradicionales góndolas y los vaporettos.

La ciudad cuenta con alrededor de 150 canales y 417 puentes que conectan sus distintos barrios, convirtiéndola en uno de los paisajes urbanos más singulares del planeta.