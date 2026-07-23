Estas son las ciudades más violentas de Brasil, a las que no hay que viajar por nada del mundo

El reporte de seguridad pública deja muy claro que el problema estructural afecta principalmente a la región noreste. Las diez posiciones con las tasas más altas de muertes intencionales se ubican allí de forma exclusiva. El estado de Bahía concentra cinco de esas localidades, Ceará tiene tres, mientras que Pernambuco junto con Paraíba completan el lamentable listado con una ciudad cada una.

La zona roja para el turismo

El ranking de las autoridades enumeró los territorios con peores cifras de muertes intencionales. La estadística dejó en evidencia que Bahía concentra cinco municipios peligrosos, Ceará cuenta con tres, mientras que Pernambuco aporta una ciudad al igual que Paraíba.

Eunápolis, la segunda ciudad más peligrosa de Brasil.

Las diez localidades con mayor criminalidad por cada cien mil habitantes durante 2025 fueron:

Maranguape (CE); 100.3

Eunápolis (BA); 85.1

Maracanaú (CE); 80.7

Porto Seguro (BA); 71.2

Simões Filho (BA); 68.1

Jequié (BA); 67.4

Caucaia (CE); 66.6

Cabo de Santo Agostinho (PE); 65.1

Santa Rita (PB); 60.9

Juazeiro (BA); 55.8

Letalidad extrema

Maranguape puede parecer tranquila, pero es un verdadero infierno dentro de Brasil.

Maranguape lideró la tabla general por segundo año consecutivo. Las fatalidades en el lugar quintuplicaron el promedio nacional. Semejante nivel de violencia respondió directamente a enfrentamientos territoriales protagonizados por facciones delictivas. La ubicación municipal facilitó el comercio ilícito debido a su cercanía con importantes rutas logísticas.

Eunápolis apareció como una novedad verdaderamente alarmante al ocupar el segundo puesto. El poblado del extremo sur bahiano registró una mortalidad muy crítica a causa de las peleas armadas entre agrupaciones fuera de la ley. La posición estratégica cerca de las carreteras BR-101 o BR-367 favoreció enormemente las maniobras del narcotráfico.

Maracanaú cerró el podio de la clasificación estadística. El área urbana vecina de Maranguape padece choques constantes entre bandas de alcance nacional como el Comando Vermelho contra el Terceiro Comando Puro. Dos vías estatales, el corredor BR-222 o un aeropuerto internacional arman un eje de transporte codiciado.