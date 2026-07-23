Un meteorólogo adelantó que las nevadas pueden durar hasta cinco semanas

Si bien para muchas personas las nevadas constantes les impiden continuar con sus actividades en alta montaña, para otras son un atractivo de juego y diversión. Gentileza Canal 7

El fenómeno meteorológico de El Niño y las nevadas de larga duración

Viale explicó que El Niño es un patrón meteorológico que se genera en el océano Pacífico. Mientras al norte del Ecuador provoca temperaturas muy elevadas, al sur favorece la formación de ciclones y centros de baja presión que impactan sobre la Cordillera de los Andes con importantes precipitaciones níveas.

Según detalló, los registros muestran que desde 1960 Mendoza atravesó ocho episodios de estas características. En todos los casos se trató de temporales que se extendieron entre dos y cinco semanas, con jornadas de intensa actividad y otras en las que las precipitaciones disminuyeron o cesaron momentáneamente.

Como ejemplo, mencionó lo ocurrido este miércoles, cuando la menor intensidad de la nevada permitió avanzar con el despeje de parte de la Ruta Nacional 7.

En alta montaña comenzó a nevar hace 8 días y todo parece indicar que las condiciones del tiempo no cambiarán. Gentileza Canal 7

¿Podrá abrir el Paso Cristo Redentor los primeros días de agosto?

El especialista también se refirió al plazo que manejan quienes definen la apertura y el cierre del Sistema Integrado Cristo Redentor. Explicó que hoy las estimaciones indican que las complicaciones podrían mantenerse, al menos, hasta el 4 de agosto.

Miles de turistas llegaron a alta montaña para disfrutar de la nieve. Gentileza Canal 7

Sin embargo, aclaró que esa fecha no significa que el temporal vaya a finalizar ese día. Indicó que las herramientas meteorológicas actuales permiten realizar pronósticos con un alcance cercano a los 15 días y que, por ese motivo, ese es el límite hasta el que hoy puede anticiparse la evolución del tiempo. Si este patrón se mantiene, las nevadas seguirán alternando períodos de mayor intensidad con breves ventanas de mejora.