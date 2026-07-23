Un meteorólogo adelantó que las nevadas pueden durar hasta cinco semanas

El temporal de nieve que desde hace más de una semana afecta a la cordillera mendocina y mantiene con frecuentes cierres al Paso Internacional Cristo Redentor podría extenderse durante varias semanas más. Así lo explicó el meteorólogo Maximiliano Viale, quien atribuyó estas condiciones al fenómeno de El Niño, un patrón meteorológico que favorece nevadas intensas y persistentes en la Cordillera de los Andes.
En radio Nihuil, el especialista señaló que este tipo de episodios ya se registró en otras oportunidades en Mendoza y se caracteriza por alternar fuertes nevadas con breves períodos de mejora.
Esas "ventanas" permiten avanzar con el despeje de rutas o incluso habilitar temporalmente el paso internacional, pero no significan que el temporal haya terminado.
El fenómeno meteorológico de El Niño y las nevadas de larga duración
Viale explicó que El Niño es un patrón meteorológico que se genera en el océano Pacífico. Mientras al norte del Ecuador provoca temperaturas muy elevadas, al sur favorece la formación de ciclones y centros de baja presión que impactan sobre la Cordillera de los Andes con importantes precipitaciones níveas.
Según detalló, los registros muestran que desde 1960 Mendoza atravesó ocho episodios de estas características. En todos los casos se trató de temporales que se extendieron entre dos y cinco semanas, con jornadas de intensa actividad y otras en las que las precipitaciones disminuyeron o cesaron momentáneamente.
Como ejemplo, mencionó lo ocurrido este miércoles, cuando la menor intensidad de la nevada permitió avanzar con el despeje de parte de la Ruta Nacional 7.
¿Podrá abrir el Paso Cristo Redentor los primeros días de agosto?
El especialista también se refirió al plazo que manejan quienes definen la apertura y el cierre del Sistema Integrado Cristo Redentor. Explicó que hoy las estimaciones indican que las complicaciones podrían mantenerse, al menos, hasta el 4 de agosto.
Sin embargo, aclaró que esa fecha no significa que el temporal vaya a finalizar ese día. Indicó que las herramientas meteorológicas actuales permiten realizar pronósticos con un alcance cercano a los 15 días y que, por ese motivo, ese es el límite hasta el que hoy puede anticiparse la evolución del tiempo. Si este patrón se mantiene, las nevadas seguirán alternando períodos de mayor intensidad con breves ventanas de mejora.
En pocas palabras
- Temporada de nevadas: Mendoza podría registrar nevadas por hasta cinco semanas, un fenómeno inusual desde 1960.
- Fenómeno climático: el evento está asociado al patrón meteorológico de El Niño, que provoca intensas precipitaciones en la Cordillera de los Andes.
- Paso Internacional: el cierre del Paso Cristo Redentor podría extenderse hasta el 4 de agosto, con pronósticos de hasta 15 días de alcance.