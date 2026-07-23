El rescate milagroso de cuatro mineros atrapados durante tres noches bajo la nieve a -27°C

Foto: gentileza catamarcauno.com.ar.

Los cuatro hombres fueron encontrados en distintos puntos del área afectada y trasladados al hospital de Antofagasta de la Sierra con cuadros de hipotermia, aunque todos evolucionan favorablemente. Uno de ellos presentaba un principio de congelamiento al momento de ser hallado.

Uno de los bomberos que participó del operativo calificó el desenlace como "un milagro", al describir las condiciones extremas que enfrentaron tanto los rescatistas como los trabajadores atrapados. El temporal provocó acumulaciones de nieve de hasta cuatro metros y fuertes ráfagas de viento que complicaron el acceso terrestre durante varios días.

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Tras el rescate de los mineros, la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) reclamó que se investigue si los protocolos de seguridad se cumplieron correctamente, al sostener que existían alertas meteorológicas previas sobre la intensidad del temporal. La empresa Río Tinto cuenta con un plan de contingencia para condiciones climáticas extremas, aunque las autoridades señalaron que la magnitud del fenómeno superó las previsiones.