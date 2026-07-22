Salieron el sábado a la noche con una misión sencilla: llegar al pueblo, comprar comida y conseguir forraje para los animales. Pero la naturaleza patagónica tenía otros planes. José Bilbao y Noelia Siares, una pareja que vive en el campo en las cercanías de Cerro Piedra, provincia de Santa Cruz, terminaron atrapados en medio de la nieve durante más de 24 horas, soportando temperaturas de -22°C, hasta que un amplio operativo de rescate logró sacarlos con vida.
Dramático rescate: una pareja sobrevivió entre la nieve a -22ºC durante 24 horas en un famoso cerro argentino
Quedaron atrapados en Cerro Piedra cuando intentaban llegar al pueblo para buscar alimentos y forraje para sus animales. Fueron rescatados entre la nieve
La camioneta quedó encajada en el camino, rodeada por la cantidad de nieve acumulada en los últimos días. Sin posibilidad de moverse y con pocas provisiones, la pareja se refugió dentro del vehículo mientras el frío polar arreciaba sin pausa.
Recién después de 24 horas consiguieron contactar a las autoridades a través de un sistema de comunicación satelital, según informó el medio La Opinión Austral.
Gendarmería, Vialidad y Operaciones Rurales se movilizaron en plena madrugada
El operativo de rescate comenzó el lunes a la madrugada y estuvo a cargo de efectivos de la División Operaciones Rurales de Perito Moreno, personal del Escuadrón 39 de Gendarmería Nacional y de Vialidad Provincial, quienes se adentraron hasta el punto exacto donde la pareja aguardaba.
Tras varias horas de trabajo, se confirmó que ambos fueron rescatados y que se encontraban en buen estado de salud. El propio Bilbao habló después con la Radio LU12 AM680 y describió con pocas palabras lo que vivieron: "La nieve nos ganó de mano y nos agarró con pocas provisiones".
Y agregó, ya desde la tranquilidad de su casa: "Ahora que pasó todo, al cuerpo le cuesta reponerse. Estoy agradecido con todos porque hubo mucha predisposición y mucho equipamiento. Por suerte salió todo bien".
Una historia que pudo terminar de otra manera, pero que gracias a la tecnología satelital y a la rápida respuesta de las fuerzas de seguridad tuvo final feliz en uno de los rincones más inhóspitos del sur argentino.
En pocas palabras
- Rescate en Cerro Piedra: una pareja sobrevivió 24 horas a -22ºC tras quedar atrapada en la nieve.
- Incidente: salieron a buscar provisiones y su camioneta se encajó en el camino por acumulación de nieve.
- Operativo: gendarmería, Vialidad y Operaciones Rurales los rescataron con vida tras un amplio operativo.