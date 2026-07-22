Dramático rescate: una pareja sobrevivió entre la nieve a -22ºC durante 24 horas en un famoso cerro argentino

La pareja sobrevivió al clima extremo durante 24 horas. Foto: Vialidad

Gendarmería, Vialidad y Operaciones Rurales se movilizaron en plena madrugada

El operativo de rescate comenzó el lunes a la madrugada y estuvo a cargo de efectivos de la División Operaciones Rurales de Perito Moreno, personal del Escuadrón 39 de Gendarmería Nacional y de Vialidad Provincial, quienes se adentraron hasta el punto exacto donde la pareja aguardaba.

Tras varias horas de trabajo, se confirmó que ambos fueron rescatados y que se encontraban en buen estado de salud. El propio Bilbao habló después con la Radio LU12 AM680 y describió con pocas palabras lo que vivieron: "La nieve nos ganó de mano y nos agarró con pocas provisiones".

Una temperatura de -22ºC tuvo que soportar la pareja durante un día entero. Fueron rescatados. Foto: Vialidad

Y agregó, ya desde la tranquilidad de su casa: "Ahora que pasó todo, al cuerpo le cuesta reponerse. Estoy agradecido con todos porque hubo mucha predisposición y mucho equipamiento. Por suerte salió todo bien".

Una historia que pudo terminar de otra manera, pero que gracias a la tecnología satelital y a la rápida respuesta de las fuerzas de seguridad tuvo final feliz en uno de los rincones más inhóspitos del sur argentino.