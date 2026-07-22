El capitán de la remolcadora involucrada en el accidente náutico en el que murió Mila Yankelevich, nieta de Cris Morena, se declaró culpable de homicidio involuntario por negligencia marítima en un tribunal federal de Miami. De esa manera, logró evitar el juicio y obtendrá una condena de prisión efectiva.
La insólita condena que recibió el hombre que mató a la nieta de Cris Morena en Estados Unidos
El capitán que manejaba la remolcadora que causó el accidente en el que murió Mila Yankelevich, la nieta de Cris Morena, recibió una condena tras llegar a un acuerdo con la fiscalía
El hombre, en caso de ir a juicio, enfrentaba una posible condena de hasta diez años de prisión por el hecho ocurrido en julio de 2025, por lo que prefirió no arriesgarse y llegar a un acuerdo con la Fiscalía.
Quién es el hombre que se declaró culpable por la muerte de la nieta de Cris Morena
El hombre que conduciía la remolcadora es Yusiel López Insúa. Ante la posibilidad de 10 años de prisión, llegó a un acuerdo con la Fiscalía para declararse culpable y pasar un año en la cárcel, más seis meses de arresto domiciliario.
De acuerdo con su abogado defensor, López Insúa aceptó el acuerdo para evitar que las familias de las víctimas debieran revivir la tragedia durante un juicio oral. No obstante, también salió beneficiado.
Durante la audiencia, el defensor del capitán aseguró que su cliente está "profundamente arrepentido" por lo sucedido y expresó que siente "un inmenso dolor" por las familias de las tres niñas fallecidas. Los allegados de las víctimas no asistieron a la audiencia, aunque algunos prevén estar presentes cuando se conozca la condena definitiva.
Qué dijo la investigación
La investigación determinó que López Insúa navegaba una remolcadora que empujaba una barcaza con visibilidad reducida por la carga que transportaba y sin un vigía adecuado.
Además, la acusación sostuvo que utilizaba su teléfono celular durante la navegación, circunstancias que habrían contribuido a la colisión con el velero en el que viajaban Mila Yankelevich y otros niños que participaban de un campamento de verano. En el accidente murieron Mila, de 7 años, Erin Ko, de 13, y Arielle Buchman, de 10.
Quién era Mila, la nieta de Cris Morena y Gustavo Yankelevich que murió en Miami
Mila Yankelevich, de 7 años, nieta de Cris Morena y Gustavo Yankelevich, falleció el lunes 28 de julio en un trágico accidente náutico en Miami Beach.
La niña era la hija menor de Tomás Yankelevich y Sofía Reca, y sobrina de la recordada actriz Romina Yan. Al momento del hecho, la pequeña participaba de un campamento de verano de la Miami Youth Sailing Foundation cuando el velero en el que navegaba junto a otros cuatro niños y una consejera fue embestido por una barcaza. El impacto provocó que la embarcación se hundiera.
En pocas palabras
- Capitán se declaró culpable: Yusiel López Insúa acordó una condena por homicidio involuntario y negligencia marítima.
- Accidente fatal: La colisión de su remolcadora causó la muerte de Mila Yankelevich, nieta de Cris Morena, y otras dos niñas en Miami.
- Condena acordada: El capitán cumplirá un año de prisión efectiva y seis meses de arresto domiciliario.