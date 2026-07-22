La insólita condena que recibió el hombre que mató a la nieta de Cris Morena en Estados Unidos

De acuerdo con su abogado defensor, López Insúa aceptó el acuerdo para evitar que las familias de las víctimas debieran revivir la tragedia durante un juicio oral. No obstante, también salió beneficiado.

Durante la audiencia, el defensor del capitán aseguró que su cliente está "profundamente arrepentido" por lo sucedido y expresó que siente "un inmenso dolor" por las familias de las tres niñas fallecidas. Los allegados de las víctimas no asistieron a la audiencia, aunque algunos prevén estar presentes cuando se conozca la condena definitiva.

Qué dijo la investigación

La investigación determinó que López Insúa navegaba una remolcadora que empujaba una barcaza con visibilidad reducida por la carga que transportaba y sin un vigía adecuado.

Además, la acusación sostuvo que utilizaba su teléfono celular durante la navegación, circunstancias que habrían contribuido a la colisión con el velero en el que viajaban Mila Yankelevich y otros niños que participaban de un campamento de verano. En el accidente murieron Mila, de 7 años, Erin Ko, de 13, y Arielle Buchman, de 10.

Cris Morena.

Quién era Mila, la nieta de Cris Morena y Gustavo Yankelevich que murió en Miami

Mila Yankelevich, de 7 años, nieta de Cris Morena y Gustavo Yankelevich, falleció el lunes 28 de julio en un trágico accidente náutico en Miami Beach.

La niña era la hija menor de Tomás Yankelevich y Sofía Reca, y sobrina de la recordada actriz Romina Yan. Al momento del hecho, la pequeña participaba de un campamento de verano de la Miami Youth Sailing Foundation cuando el velero en el que navegaba junto a otros cuatro niños y una consejera fue embestido por una barcaza. El impacto provocó que la embarcación se hundiera.