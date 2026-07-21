Fue a hacerse una resonancia, la máquina "se descontroló" y todo terminó en tragedia

Un joven hombre de apenas 32 años de edad perdió la vida en la India luego de ingresar a la sala de resonancia magnética sosteniendo un cilindro de oxígeno metálico, desatando una escena de pánico y un impacto entre los médicos presentes.
La víctima de esta historia, ocurrida en el año 2018, fue identificada como Rajesh Maru, quien acompañaba a una familiar de edad avanzada a realizarse un estudio de rutina.
El error que desató la tragedia
Los testigos y allegados relatan hasta el día de hoy el hecho con absoluta crudeza. Maru dudó antes de cruzar la puerta de la sala de imágenes con el pesado tubo de hierro y consultó explícitamente al personal si era seguro ingresar con ese elemento.
La respuesta que recibió fue el detonante de la tragedia: le aseguraron que el imán gigante presente en todas las resonancias magnéticas se encontraba completamente apagado.
Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, la fuerza del imán actuó con el ímpetu de un proyectil sobre el metal. La máquina parecía haberse descontrolado, atrayendo el cilindro de hierro con una potencia masiva e incontrolable.
Por qué se produjo la insólita muerte
Los electroimanes de resonancia magnética nunca se apagan. Por su estructura con helio líquido a temperaturas extremas, el campo magnético permanece encendido e invisible las 24 horas del día, los 365 días del año.
Al cruzar el umbral, la atracción magnética succionó el tubo de oxígeno. El hombre fue arrastrado brutalmente junto con la estructura metálica, quedando su mano y torso atrapados contra el scanner.
Maru sufrió una inhalación masiva y una sobrepresión pulmonar traumática que le provocaron un neumotórax severo. Aunque fue trasladado de urgencia al área de guardia a los pocos minutos, los médicos confirmaron su deceso poco tiempo después.