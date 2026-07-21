Fue a hacerse una resonancia, la máquina "se descontroló" y todo terminó en tragedia

La respuesta que recibió fue el detonante de la tragedia: le aseguraron que el imán gigante presente en todas las resonancias magnéticas se encontraba completamente apagado.

En 2018, Maru tenía apenas 32 años de edad.

Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, la fuerza del imán actuó con el ímpetu de un proyectil sobre el metal. La máquina parecía haberse descontrolado, atrayendo el cilindro de hierro con una potencia masiva e incontrolable.

Por qué se produjo la insólita muerte

Los electroimanes de resonancia magnética nunca se apagan. Por su estructura con helio líquido a temperaturas extremas, el campo magnético permanece encendido e invisible las 24 horas del día, los 365 días del año.

Al cruzar el umbral, la atracción magnética succionó el tubo de oxígeno. El hombre fue arrastrado brutalmente junto con la estructura metálica, quedando su mano y torso atrapados contra el scanner.

Maru sufrió una inhalación masiva y una sobrepresión pulmonar traumática que le provocaron un neumotórax severo. Aunque fue trasladado de urgencia al área de guardia a los pocos minutos, los médicos confirmaron su deceso poco tiempo después.