Un hombre fue embestido por un Bisonte de 900 kilos que lo hizo "volar".

En la grabación se puede ver al bisonte acostado en el pasto mientras un hombre y una joven caminaban por el parque.

Cuando vieron al animal, decidieron sacarle un par de fotos para tener de recuerdo. Fue en ese momento cuando el bisonte se levantó y corrió hacia ellos.

La joven pudo esconderse y escapar del lugar, pero el hombre que la acompañaba no corrió la misma suerte. El hombre quedó atrapado entre los árboles y el bisonte lo alcanzó a toda velocidad.

A tourist was seriously injured after a bison tossed them about 8 feet into the air in Yellowstone National Park. The attack was captured on video by photographer Mike Macleod. pic.twitter.com/ZtGTb32Gee — Breaking911 (@Breaking911) July 12, 2026

El hombre fue atacado por la espalda y salió despedido. De acuerdo con otros turistas que estaban en la zona, el animal lo levantó a más de 2,4 metros del suelo.

Después del ataque, el bisonte se quedó al lado del turista que estaba gravemente herido, lo que dificultó el rescate. Sin embargo, con la ayuda de otros turistas, pudieron distraer al mamífero.

En cuestión de minutos, el personal médico del Parque Nacional de Yellowstone se acercó y lo trasladaron a un hospital cercano.

Según los reportes locales, la víctima del ataque sufrió heridas de gravedad y se encuentra en estado crítico.

Fuente: tn.com.ar