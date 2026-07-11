Un hombre demanda por 3 millones de dólares a una mujer por quererlo "solo como amigo" y rechazarlo

En este caso, el protagonista es Kawshigan, un hombre gerente de una empresa que fabrica drones en Singapur y que en 2016 había empezado una relación amorosa, pero luego de cuatro años las cosas empezaron a complicarse.

Como suele pasar en las relaciones humanas, estos dos tenían una idea muy distinta de cómo llevar el vínculo, eso llevó a cortar con la relación amorosa y continuar como amigos por pedido de la mujer. Kawshigan, el hombre"dejado", se sintió extremadamente ofendido y presentó una demanda legal.

Pese a que la demanda fue por los daños psicológicos, fue descartada.

La demanda causó fuertes repercusiones para las luchas que validan los derechos de las mujeres en Singapur y, sin duda, lo que debería ser tratado y resuelto exclusivamente entre ambas partes terminó involucrando a la justicia singapurense.

La primera demanda fue considerada un intento de obligar a la mujer a contraer matrimonio y Kawshigan presentó un segundo caso en el que acusaba a la mujer de incumplir un acuerdo para mejorar las condiciones de su relación. Como era de esperar, fue descartado debido a su falta de fundamentos respecto de la acusación.