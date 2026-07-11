Un hombre demanda por 3 millones de dólares a una mujer por quererlo "solo como amigo" y rechazarlo

Las demandas tienen cara de importantes. Pero no siempre es así. De hecho, ninguna es tan rara como la de este caso, que tiene como protagonista a un hombre que lo llevó a demandar a una mujer con la que tenía una relación luego de que, pese a intentarlo, esta lo rechazara.
Algunas partes del mundo son famosas por sus juicios ridículos contra cerebritis o personas. Por eso, hoy vamos a contar el caso de una relación que terminó en una demanda por millones de dólares.
No aceptó el rechazo y demandó a una mujer por millones de dólares: ella solo lo quería como amigo
Hay muchas personas que interponen demandas tanto a grandes compañías como a cerebritis, o incluso a personas, porque presentar una denuncia en otros países es "barato" y, si la suerte te acompaña, puede que no tengas que volver a trabajar nunca más. No por nada se dice que las demandas más ridículas han dejado mucho dinero.
En este caso, el protagonista es Kawshigan, un hombre gerente de una empresa que fabrica drones en Singapur y que en 2016 había empezado una relación amorosa, pero luego de cuatro años las cosas empezaron a complicarse.
Como suele pasar en las relaciones humanas, estos dos tenían una idea muy distinta de cómo llevar el vínculo, eso llevó a cortar con la relación amorosa y continuar como amigos por pedido de la mujer. Kawshigan, el hombre"dejado", se sintió extremadamente ofendido y presentó una demanda legal.
La demanda causó fuertes repercusiones para las luchas que validan los derechos de las mujeres en Singapur y, sin duda, lo que debería ser tratado y resuelto exclusivamente entre ambas partes terminó involucrando a la justicia singapurense.
La primera demanda fue considerada un intento de obligar a la mujer a contraer matrimonio y Kawshigan presentó un segundo caso en el que acusaba a la mujer de incumplir un acuerdo para mejorar las condiciones de su relación. Como era de esperar, fue descartado debido a su falta de fundamentos respecto de la acusación.